Hackean las cuentas de Twitter de Obama, Gates y Musk para una estafa con Bitcoin

Agencia EFE

15.07.2020

Piratas informáticos "hackearon" este miércoles, entre muchas otras, las cuentas en Twitter de los multimillonarios Bill Gates y de Elon Musk y la del expresidente de Estados Unidos Barack Obama para una estafa que ofrecía pagos con Bitcoin.



Además de las de Gates, Musk y Obama, también fueron pirateadas las cuentas del virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden; del propietario de Amazon, Jeff Bezos; del artista Kanye West; y de las compañías Uber y Apple.



Los "hackers" publicaron mensajes parecidos que ofrecían doblar el dinero que usuarios ingresasen en Bitcoin a un monedero virtual de criptomonedas.



"¡Estoy devolviendo a la comunidad! ¡Todo el Bitcoin ingresado a la dirección siguiente serán retornados duplicados! Si mandas 1.000 dólares, te retornaré 2.000 dólares. Solo lo haré durante 30 minutos", afirmaba un mensaje en la cuenta de Biden.

You may be unable to Tweet or reset your password while we review and address this incident.