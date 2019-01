Hombre arrasa el frontis de un hotel con una excavadora para exigir que paguen su sueldo

24Horas.cl Tvn

22.01.2019

Un increíble hecho ocurrió la tarde de este lunes en la ciudad de Liverpool, Reino Unido. Un hombre que manipulaba una escavadora. destrozó la recepción de un hotel.

El incidente fue captado por un celular y fue subido a las redes sociales, donde inmediatamente se hizo viral tras enterarse la razón de porque el sujeto destruía la recepción del hotel Travelodge.

"Eso es lo que sucede cuando la gente no paga el sueldo, compañero", son las palabras que se pueden escuchar de fondo en el video, mientras la persona maneja hacia la entrada del hotel.

I was on that job an was supposed to get paid the Friday before Xmas, could have been skint for all they knew, never got my money until the 2nd week of January, only a matter of time before something like this happened ♂ pic.twitter.com/WvQ91aRRgL — Joe fearon (@joefblue) 21 de enero de 2019

Otro video tomado desde un ángulo diferente dentro del hotel, se puede escuchar de fondo al conductor de la escavadora gritando algo referente a que no le habían pagado su sueldo. "600 malditas libras" gritaba el hombre "¡Todo lo que tenían que hacer era pagarme mis malditas 600 libras!", afirma el afectado.

Another angle lol 2 things you should never do.. Mess with a mans wages or his tools...



..oh and his woman.. in that order #travelodge pic.twitter.com/OEiMMbBO4P — dickturpin (@dickturpin76) 21 de enero de 2019

El último video registrado por fuera del edificio, se muestra al conductor bajándose de la máquina y arrancando del lugar.

Out of all the Travelodge digger videos, this one of the aftermath is the best one - the workmen spinning around on the digger trying to get the fuel pipe out is gold #travelodgeedgelane #liverpool #bedandwreckfast pic.twitter.com/3rbNNFzlZL — Chris Sumner (@sumsECFC) 21 de enero de 2019

De parte de la policia de Merseyside confirmó que habría recibido un aviso del incidente un poco antes de las tres de la tarde del lunes. "Un hombre sufrió irritación en los ojos debido a la exposición a la bencina y fue atendido en el lugar por el Servicio de Ambulancias del Noroeste", menciona el informe policial.

De acuerdo a lo establecido por el sitio Mashable, Travelodge no quiso hablar sobre el incidente, debido a que todo es parte de una investigación. Además agregan que el hotel aún no era parte de la firma.