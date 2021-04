"Por favor, no le quite la dignidad ni la confianza en sí mismo": Director de escuela pide a padres no juzgar a hijos por sus notas

24Horas.cl Tvn

12.04.2021

El director de un instituto español se hizo viral en redes sociales tras escribir una carta en la que pide a los apoderados que no juzguen a sus hijos por sus notas.

En plena época de exámenes, el director envió esta carta en la que apelaba de la siguiente forma a los padres: "recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a los exámenes, hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta, cuya capacidad física es más importante que la química”, según señaló ElProgreso.es.

Asimismo, en la carta dice que cada niño está hecho "para proyectos mucho más importantes en la vida" y que por eso debieran decirle a sus hijos que "las notas que obtengan no son tan importantes", dado que "lo importante en la vida, no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene”.

La carta fue subida a redes sociales por uno de los estudiantes, recibiendo rápidamente miles de likes y retuits.

Revisa la carta completa: