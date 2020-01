Fotógrafo holandés comparte imágenes inéditas de Chile en 1973

24Horas.cl TVN

Más de tres mil seguidores en menos de un día sumó el fotógrafo holandés Chas Chas Gerretsen en Twitter tras comenzar a compartir inéditas imágenes que capturo en Chile en 1973.

Según cuenta Gerretsen, de enero a septiembre de 1973 fue fotoperiodista en nuestro país, don retrató "cómo era Chile durante este tiempo turbulento".

"Es posible que haya visto algunas de mis imágenes: el golpe de estado y el general Pinochet con gafas de sol, pero la mayor parte de mi trabajo nunca se ha publicado", contó el profesional para luego compartir parte de su trabajo.

A good photograph creates a feeling: love, hate, empathy, any kind of feeling. And because of that, it will be used for propaganda by all who can use it to their advantage.https://t.co/nq42ELlP0l