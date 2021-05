Una vida menos: gato sobrevive de milagro tras saltar desde edificio en llamas

24horas tvn

Asombro causó en internet el caso de un gato que sobrevivió la caída desde un edificio que se estaba incendiando en Chicago, Estados Unidos.

En horas de la tarde de este jueves, ocurrió un siniestro en un edificio ubicado en la zona de Englewood, que dejó atrapado en el quinto piso al felino.

Mientras los bomberos capturaban el momento y trabajaban por extinguir las llamas, inesperadamente apareció este gato saltando desde una ventana.

La compañía de bomberos compartió en su cuenta de Twitter el video, donde comentaron: "Nueve vidas para un gato que saltó del fuego. Aterrizó en el pasto, rebotó y se alejó".

Según han reportado medios locales, el animal no resultó herido y aún están tratando de localizar a su dueño. Con respecto al incendio, ninguna personas resultó accidentada y las llamas lograron ser controladas.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z