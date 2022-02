Joven ofreció recompensa por su celular robado y se vengó del ladrón: cuando se lo devolvió huyó sin pagar

24Horas.cl Tvn

13.02.2022

Una particular situación protagonizó una joven que se encontraba de vacaciones en Mar del Plata, Argentina, tras el robo de su celular, puesto que decidió tenderle una trampa al ladrón.

La joven se dio cuenta que no tenía su teléfono y se desesperó, por lo que publicó un mensaje en un grupo de ventas en Facebook y ofreció una recompensa para recuperarlo.

“Hola, soy de Tucumán. Estoy de vacaciones en Mardel y hoy me robaron un celular iPhone 12 Pro Max, blanco con funda transparente. Doy como recompensa $60 mil pesos (unos 450 mil pesos chilenos). Necesito las fotos de mi sobrino, desde que nació hasta hoy. Solo en ese celular tengo todo de él y me está matando saber que no las voy a tener más. Por favor, ayuda”, pidió la joven en la publiación.

A los pocos minutos, comenzó a recibir mensajes, entre ellos el de un hombre que le revelaba que él tenía el teléfono y que se lo iba a devolver para cobrar el dinero de la recompensa.

La joven aceptó reunirse con el hombre, pero antes del encuentro decidió que no iba a pagar lo ofrecido y cuando recibió el teléfono, huyó sin mirar atrás, hecho que relató en su cuenta de Twitter, donde acumula más de 78 mil 'me gusta'.