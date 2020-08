Para hacer sus tareas: niñas se sientan afuera de comida rápida para utilizar WiFi

24horas tvn

28.08.2020

Dos niñas de California, Estados Unidos, se viralizaron esta semana luego de sentarse afuera de un local de comida rápida para usar el Wifi del local y hacer su tarea.

Las pequeñas son parte de los millones de estudiantes a nivel mundial que, debido a la pandemia del coronavirus, tienen clases online.

La imagen, por su parte, evidencia la brecha digital de varias familias, en distintos países, que han tenido que enfrentar los alumnos.

De inmediato la fotografía conmocionó las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a exigir avances respecto al tema, ya que aumenta la brecha educacional y por ende social.

Además, comenzaron a compartir mapas del país que señalan puntos de WiFi gratuitos, para que los pequeños no deban sentarse en una vereda y puedan acceder a internet de una mejor manera.

This is in Salinas, CA— just south of the Bay Area. Small children sitting outside a Taco Bell to be able to get WiFi so they can attend school. When we think about remote learning, we need to stop thinking of it through the lens of people with money and safe housing. pic.twitter.com/bLU1kIR9D7