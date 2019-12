Perrita muere en brazos de su dueño al no poder soportar el miedo a los fuegos artificiales

24Horas.cl Tvn

18.12.2019

Una perrita murió en Argentina al no poder soportar el ruido que ocasionan los fuegos artificiales.

Según contó su misma dueña a través e redes sociales, Magui siempre le tuvo miedo a la pirotecnia por lo que hacían de todo para protegerla cuando esto ocurría, sin embargo hace algunos días ya no lo pudo soportar más y falleció de un infarto en los brazos del niño que la crió.

Pese a que intentaron llamar a varios veterinarios para la que ayudaran, nada se pudo hacer para salvarla.

"Ella era nuestra amada mascota. Se llamaba Magui y acaba de morir. Era viejecita y odiaba la pirotecnia. No sabíamos donde meterla. Mientras otros se divertían, ella lo estaba pasando muy mal. Le dio un ataque, llamamos a todos los veterinarios de Esquel para que nos ayudasen y ninguno nos atendió. La perra murió en brazos de mi hijo, mientras él me rogaba que llamase a alguien para que la viniera a auxiliarla. Lamentablemente, la estamos llorando con el corazón roto al no poder hacer nada", contó la mujer en Facebook.

La publicación fue replicada por una organización animalista volviéndose viral.