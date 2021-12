Tuvo problemas respiratorios por años: Hombre descubre que le creció un diente en la nariz

24Horas.cl Tvn

05.12.2021

Una inusual situación tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos, luego que un hombre de 38 años descubriera que le creció un diente en la nariz tras presentar problemas respiratorios durante años.

El extraño suceso se dio a conocer a los medios después de que este jueves se publicara un estudio realizado por la revista The New England Journal of Medicine.

Según consignó el medio RT, todo comenzó cuando el protagonista de esta historia acudió al otorrinolaringólogo tras las incesantes molestias que le provocaba respirar por la fosa nasal derecha.

Fue en esa circunstancia cuando un examen detectó una desviación y una perforación en el tabique nasal (cartílago que separa ambas fosas) y una obstrucción ósea.

Debido al extraño resultado del examen, los médicos tratantes le introdujeron una cámara, la cual divisó una "masa blanca, dura, no dolorosa".

Finalmente, gracias a una tomografía computarizada se confirmó que se trataba de un diente que había crecido fuera de sitio, el cual era visible sobre la superficie de la base de la fosa nasal, y cuyo tamaño correspondía a 14 milímetros de largo.

Cabe señalar que el diente fue extraído de dicha zona, razón por la cual los síntomas de obstrucción nasal del paciente mejoraron considerablemente.