Viralizan imágenes de murciélago gigante: Tiene el tamaño de un humano

01.07.2020

Hace unos días comenzó a viralizarse en redes sociales, las imágenes de un murciélago gigante, del porte de un humano. Sin embargo no estamos hablando de una especie nueva, sino que ésta se le conoce como tipo diadema o “Acerodon Jubatus” y habita hace años en Filipinas.

Según han informado medios internacionales, éste se encuentra actualmente en peligro de extinción, debido a la caza intensiva para tener su carne.

HELP I JUST FOUND OUT THERE ARE HUMAN-SIZED BATS IN THE PHILIPPINES pic.twitter.com/tZQ71CNjrS

Es por esto que varias organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente, han desarrollado programas de cría de diadema en cautiverio para conservar a especie.

Este tipo de murciélago se alimenta a base de frutas, especialmente de higos, por lo que no son una amenaza para la humanidad.

La especie puede llegar a medir hasta un metro y medio y pesar cerca de 1,2 kilos, y se le conoce también como "sembrador silencioso" porque, al ser polinizador, ha sido clave en la regeneración del bosque, ya que se encarga de distribuir semillas, protegiendo así la zona.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC