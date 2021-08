IFE Universal extendido y Laboral: todo lo que debes saber para postular y recibir los bonos

24horas tvn

11.08.2021

El Presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia Universal hasta noviembre próximo, además de la creación de un IFE Laboral, la que será una ayuda directa a todos los trabajadores que encuentren trabajo formal desde agosto de este año.

En conversación con 24 AM, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, explicó que "esperamos que con este anuncio del Presidente tan contundente, podamos tener un IFE que protege a las familias hasta noviembre y hasta enero en el IFE Laboral. Además, ojalá tengamos la mejor reforma al sistema de pensiones".

Por lo mismo, llamó a los parlamentarios a acompañar al Gobierno en "estas tres buenas noticias".

Respecto del debate del cuarto retiro desde los fondos previsionales de las AFP, Rubilar sostuvo que los ministros encargados de las carteras en cuestión acompañarán el debate en el Congreso.

Asimismo, respondió una serie de dudas respecto del IFE Universal, su extensión y el recién anunciado IFE Laboral:

Postulación al IFE Universal

Rubilar explicó que hasta el próximo 16 de agosto estará disponible el proceso de inscripción para recibir el IFE Universal.

"Nuestro IFE de agosto está en pleno proceso de inscripción. Las personas que no lo han recibido pueden inscribirse en https://www.ingresodeemergencia.cl/ hasta el 16 de este mes para recibir el pago", preciso.

Para ello, "tienen que sacar su Registro Social de Hogares" y postular al beneficio.

Además, sostuvo que todos los meses se abrirá un proceso de postulación para que nuevas familias se sumen a las casi 8 millones que ya reciben el IFE.

¿Se debe postular todos los meses?

La secretaria de Estado explicó que una vez que la persona recibe el beneficio, lo recibe automáticamente cada vez. Lo mismo ocurrirá con la extensión. Esto quiere decir que si una persona ya es beneficiaria, no debe realizar ningún trámite más, ya que lo recibirá hasta noviembre.

¿Pierdo el IFE si mis ingresos aumentan?

"No, no se pierde el IFE. Uno lo puede recibir estando trabajado (...) Los únicos que no reciben el IFE son aquellas familias que declaran recibir más de $800 mil líquidos por cada integrantes del hogar", puntualizó.

Añadió que "si ya tengo trabajo, puedo recibirlo, y si yo encuentro uno nuevo, también lo recibo. No se pierde".

Pagos rezagados

Rubilar indicó que este 11 de agosto está comenzando el pago para quienes recibieron el pago de julio, pero no el de junio.

Explicó que dicha situación se produce porque hubo un millón de hogares que se inscribieron en el Registro Social de Hogares, pero que su cartola se vio reflejada recién los primeros días de julio.

Así, cerca de 638 mil hogares recibirán su pago de junio a partir de este 11 de agosto vía transferencia bancaria, mientras que este jueves 12 de agosto lo harán aquellos que tienen activada la modalidad presencial.

IFE LABORAL

La ministra también se refirió al IFE Laboral anunciado por el Mandatario, el que consiste en una ayuda directa a las personas que encuentren trabajo a partir de agosto.

Cómo postular al IFE Laboral

Para obtener el beneficio, las personas deben ingresar a https://www.subsidioalempleo.cl/ y hacer click en la sección de "Subsidio al Nuevo Empleo".

Rubilar explicó que el IFE Laboral reemplaza a ese subsidio, pero que durante agosto se postulará a través de dicha plataforma, mientras que en septiembre ya tendrá desplegada su propia página.

"Se le pedirán una serie de datos para postular. Una vez que está declarada la cotización previsional, se paga el IFE Laboral. Una vez que el sistema tiene la comprobación del trabajo, se realiza el pago", precisó Rubilar.

Cuáles son los montos del IFE Laboral

La secretaria de Estado precisó que "en el caso de mujeres, personas con discapacidad, jóvenes entre 18 y 24 años y hombres mayores de 55 años", se pagará el 60% de su remuneración, con un tope máximo de $250 mil.

Para hombres trabajadores entre 24 y 55 años, se entregará un 50% adicional a su salario, con un tope máximo de $200 mil.

"Si una persona encuentra trabajo en agosto, recibirá cuatro pagos hasta noviembre", aseveró.

Además, agregó que el monto siempre será el mismo, sin disminuir conforme avanzan los meses.

¿Se pierde el IFE Universal al recibir el IFE Laboral?

No, no se pierden los beneficios. Una persona puede recibir ambos ingresos.