Agencia Europa: vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen protegen contra variante Delta

01.07.2021

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) instó este jueves a “acelerar” la vacunación de los grupos vulnerables contra el COVID-19, en especial los mayores de 60 años, por la amenaza de la variante Delta, aunque señaló que las vacunas autorizadas en la Unión Europea (UE) “parecen proteger” contra cepas emergentes.

En una rueda de prensa virtual desde Ámsterdam, el director de Estrategia de Vacunas, Marco Cavaleri, señaló que “los primeros datos del mundo real sugieren que las dos dosis de las vacunas (disponibles en la UE: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen) protegen contra la variante delta” y que “los anticuerpos de los preparados autorizados son capaces de neutralizar esta variante”.

“Somos conscientes de las preocupaciones sobre la rápida propagación de la variante delta y otras variantes. De momento, parece que todas las vacunas aprobadas en la UE protegen contra todas las cepas que están circulando en Europa”, insistió.

“Acelerar la vacunación y mantener las medidas de salud pública siguen siendo herramientas muy importantes para combatir el COVID-19. Es primordial asegurarse de que las personas vulnerables y de edad avanzada completen su ciclo de vacunación lo antes posible para protegerlos de una mayor propagación de la variante delta”, advirtió Cavaleri.

Tercera dosis: ¿Se podrán mezclar distintas vacunas?

El director ejecutivo de estudio Sinovac en Chile, Pablo González, se refirió a los dichos del portavoz del laboratorio, Liu Peicheng, el cual indicó que el efecto neutralizante de la vacuna frente a la variante Delta se reduciría tres veces tras estudios.

Según explicó González, este ensayo "permite extrapolar la efectividad que podría tener en la vida real", pero "no nos habla de la efectividad real que va a tener la vacuna", enfatizando que "este ensayo no se correlación con la efectividad en el mundo real".

"Actualmente el Minsal ha entregado tres reportes en el mundo real, en base a datos de lo que está ocurriendo. La efectividad muy buena de la vacuna, cerca del 90% para evitar hospitalizaciones", agregó.

Asimismo explicó que "algunos países ya están sufriendo nuevas olas con la variante Delta" indicando que debido a ello se está midiendo la efectividad de las vacunas en el mundo real.

"Este virus a diferencia de la diferencia de la influenza tiene componentes que lo hacen muy distinto, en la maquinaria que tiene de replicación se equivoca menos, es más difícil incorporar mutaciones, también su genoma no está fragmentado lo cual no permite la generación de variantes como la influenza como con la AH1-N1, eso aquí en este caso no ocurre. Existe una convergencia hacia las mutaciones, hay algunas que están presente en la delta plus, en la delta en la alfa o la beta, por lo tanto tienden haber similitudes en las mutaciones de las distintas variantes. No tiene una enorme diversidad para mutar, estando limitado en sus alternativas", explicó.

¿Será necesaria una tercera dosis?

Para el experto, una tercera dosis sería definida como "un refuerzo para aumentar la capacidad de la respuesta inmune y combatir mejor esta variante".

Según explicó "teniendo mejores niveles de anticuerpos, estaríamos mejores preparados ante las variantes que están por llegar o ya llegaron. Una inmunidad robusta siempre es bienvenida".