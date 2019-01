El duro descargo de Jorge Valdivia tras supuesto bullying a Juan Carlos Gaete

El "Mago" apuntó a través de las redes sociales luego de que se dijera que él había sido responsable de la partida del ex delantero de Cobresal.

Minutos después de que Juan Carlos Gaete rompiera el silencio (ver nota), descartando las supuestas burlas que habría sufrido por parte de Jorge Valdivia, el "Mago" también se descargó a través de las redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, Valdivia cuenta cómo se habría generado el rumor de que él habría molestado al ex jugador de Cobresal y cómo posteriormente fue replicada por diferentes medios de comunicación.

"La noticia se hace viral y siguen sin investigar si de verdad pasó", acusa el volante albo, sosteniendo que "a lo largo de mi carrera he cometido errores, nunca me escondo, nunca me escondí. Siempre doy la cara. Siempre el medio exige explicaciones, pero y el medio cuando se equivoca ¿reconoce haberse equivocado?".

Posteriormente Valdivia acusa que este tipo de situaciones son aprovechadas por hinchas para descargarse contra los jugadores. "Muchos tienen un resentimiento por el éxito del otro. Enjuiciarte sin conocerte", afirma.