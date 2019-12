El gesto de Matías Fernández para concretar su retorno a Colo Colo

24Horas.cl TVN

19.12.2019

Mientras se sigue a la espera de la oficialización de Matías Fernández como flamante refuerzo de Colo Colo, se siguen conociendo detalles respecto a cómo se habría gestado su retorno a Macul.

Según detalla El Mercurio, el volante de 33 años "aceptó rebajar los 120 millones de pesos mensuales que recibía en Junior de Barranquilla, a poco más de 10 millones (considerando un par de bonos)".

Mientras Fernández habría acordado un contrato por dos años, Jorge Valdiva dejará Colo Colo luego de que el club no le hiciera ningún ofrecimiento para renovar su vínculo.

"Jorge no sigue en Colo Colo básicamente porque el directorio decidió que no renovara”, manifestó el representante del "Mago", Mauricio Valenzuela, agregando que "no hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo y no hay negociación si no hay oferta" (ver nota).