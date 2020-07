Gary Medel sale a respaldar al "Chapa" Fuenzalida: "Es nuestro capitán y se lo ha ganado"

24horas tvn

20.07.2020

Gary Medel golpeó la mesa. Luego de la polémica que se generó por las declaraciones de José Pedro Fuenzalida y posterior reacción de Nicolás Castillo (ver nota), el "Pitbull" publicó una carta en la que manifestó su respaldo al "Chapa".

"Es nuestro Capitán. Se lo ha ganado. Con esfuerzo, con amor a nuestros colores. Con goles, con títulos. Con coraje, con respeto y hombría de bien. Dejando siempre en alto nuestro nombre. Nos representa y eso es un orgullo", destacó luego de que algunos hinchas cruzados pidieran que Fuenzalida dejara la jineta tras la polémica.

Medel además realizó un llamado a la unión, sosteniendo que "nadie nos ha regalado nada, todo lo hemos logrado JUNTOS. Somos la mejor Institución del fútbol chileno y tenemos que hacernos respetar. Unidos. Como siempre".

LA CARTA DE GARY MEDEL

Universidad Católica es, por lejos, la mejor Institución del fútbol chileno. Sin discusión.



Por nuestros valores, nuestra tradición, nuestros jugadores y cuerpos técnicos, nuestros dirigentes y por supuesto nuestra Barra, la mejor del país.



Nos identificamos con los colores mas lindos del mundo, los nuestros. Pero también con una forma de hacer las cosas. Somos distintos. Somos mejores. Somos una Familia.



Y en estos tiempos tan difíciles, de incertidumbre, de egoísmo, de conflictos, la Familia es fundamental. Es donde podemos encontrar respeto, apoyo, cariño y certezas.



En nuestra Familia Cruzada se respeta, se apoya, se quiere. Y como en toda Familia, todos cometemos errores. Y nos perdonamos, porque en las Familias todo se perdona.



Chapa es nuestro Capitán. Se lo ha ganado. Con esfuerzo, con amor a nuestros colores. Con goles, con títulos. Con coraje, con respeto y hombría de bien. Dejando siempre en alto nuestro nombre. Nos representa y eso es un orgullo.



Hoy es momento de dejar de lado los conflictos. Nadie nos ha regalado nada, todo lo hemos logrado JUNTOS. Somos la mejor Institución del fútbol chileno y tenemos que hacernos respetar. Unidos. Como siempre.



Todos juntos sigamos luchando por hacer cada vez mas grande a nuestro Club, a nuestra Familia!!!



Somos Católica!!!

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA

José Pedro Fuenzalida manifestó recientemente en una entrevista que consideraba a Colo Colo como el equipo más grande de Chile y destacó a la hinchada de la U, recibiendo duros cuestionamientos de los hinchas cruzados.

EL MENSAJE DE NICOLÁS CASTILLO

El delantero subió a Instagram una polémica declaración relacionada con las palabras del "Chapa": "¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes!... no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas".

El ariete del América prosiguió: "Por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. Esto es Católica CTM! (Sic)".