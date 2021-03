El jugador de Deportes Antofagasta que rechazó vacunarse contra el coronavirus: "Hay gente que más lo necesita"

Nicolás Demartini explicó que no es antivacuna, pero consideró que no era su momento. "Hay gente mayor que se lo puede agarrar y se puede morir", manifestó.

31.03.2021

Deportes Antofagasta se convirtió en el primer equipo del fútbol chileno en ser vacunado contra el coronavirus (ver nota). Sin embargo no todos los jugadores accedieron, tal como lo confirmó el argentino Nicolás Demartini.

El reciente refuerzo del cuadro nortino, en diálogo con TyC Sports, detalló que tras la conversación que tuvo el médico con el plantel "muchos estaban de acuerdo y otros no, porque hay gente que lo necesita más. Algunos pensamos que no era lo correcto".

Demartini explicó que no es antivacuna y que espera el día que recibir la dosis contra el Covid-19, sin embargo "no sentí que era el momento. Soy una persona joven, creo que este virus es mortal, hay gente mayor que se lo puede agarrar y se puede morir. A la gente joven no le afecta de esta manera".

"Yo me hisopo todas las semanas y vivo solo en Chile, no tengo a nadie a quien contagiar. Por todas estas cosas decidí no hacerlo, pero sobre todo porque hay gente que más lo necesita", argumentó.

El futbolista trasandino además manifestó no sentirse cómodo recibiendo la vacuna si por otro lado su abuela de 80 años recibió esta semana la primera dosis.