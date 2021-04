Jugar en Tercera División: El posible escenario que preocupa a Universidad de Chile

Roberto Nahum, ex decano de la Casa de Bello, reconoció que existe la posibilidad que el club de fútbol puede perder el nombre y con eso perder la categoría.

Agencia Aton

06.04.2021

El inicio de temporada 2021 no ha sido bueno para Universidad de Chile. Al empate frente a Huachipato por el debut en el Campeonato Nacional, los azules suman el problema de arriesgar perder el nombre, tal como lo advirtió el rector de la casa de estudios Ennio Vivaldi (ver nota) tras la llegada de nuevos dueños a Azul Azul

Por eso, Roberto Nahum, ex decano de la Casa de Bello y quien estuvo involucrado en Azul Azul en 2007, confirmó que el elenco estudiantil puede perder el nombre y ser enviado al fútbol amateur.





"Somos nosotros los que le damos sustancia a este tema. Si no hay acuerdo entre los nuevos dueños de Azul Azul y el dueño de los emblemas y derechos federativos, que es la Universidad de Chile, entonces el rector Ennio Vivaldi dice correctamente que nos retiramos", reconoció a El Mercurio.



"Retiramos nuestro nombre y la U parte jugando en Tercera División", añadió.



Por último, agregó: "La universidad tiene que tener claro quiénes son los socios y qué objetivo persiguen. Entiendo que en los próximos días hay una reunión con el rector. Espero que no se llegue a un caso extremo. Lo que está pasando no es muy transparente que digamos, y la universidad merece un trato diferente".