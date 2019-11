Presidente del SIFUP: "Hacemos un llamado a no presentarse a jugar este fin de semana"

24Horas.cl TVN

22.11.2019

La reanudación del torneo nacional nuevamente está en duda. Luego de los incidentes producidos en el Bicentenario de La Florida (ver nota), el presidente del SIFUP, Gamadiel García, hizo un llamado a no presentarse.

"Hacemos un llamado a no presentarse a jugar este fin de semana a los jugadores. Como futbolistas siempre hemos estado dispuestos a jugar, pero no a cualquier costo", manifestó en declaraciones reproducidas por El Gráfico.

García definió como un "bochorno" lo sucedido en el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique, el cual tuvo que suspenderse luego de que barristas de la Garra Blanca ingresaran al estadio.

"Todo esto se vio sobrepasado por un grupo minoritario de gente, no quiero imaginar cuando el espectáculo sea masivo", agregó.

El mandamás del Sindicato de Futbolistas concluyó con un llamado: "Nosotros le dijimos a nuestros compañeros que traten de no jugar, de no realizar la fecha, no podemos arriesgarnos a qué pase algo, lo mismo la gente que está trabajando en el estadio, en el perímetro. Hoy quedó claro que no están las medidas de seguridad que iba a proporcionar el Gobierno"