"Sé que no fui el aporte que esperaban": La emocionante carta de Matías Fernández al despedirse de Colo Colo

19.02.2021

Mientras Jorge Valdivia apuntaba contra la concesionaria de Blanco y Negro (ver nota), Matías Fernández publicaba una extensa carta dirigida a los hinchas de Colo Colo en la que hacía un balance de su retorno al club de sus amores y además de agradecimiento a los fanáticos.

LA EMOCIONANTE CARTA DE MATÍAS FERNÁNDEZ

Fue un regalo De Dios vestir nuevamente la camiseta del Eterno campeón, seguramente no fue como soñaba, diría que fue todo lo contrario, y tampoco hay mucho que celebrar... Pero cada día mi esmero y perseverancia fue para ustedes, para la casa donde crecí, a la cual llegué con apenas 12 años y de la cual partí con emociones encontradas casi 10 años después...



Agradezco a todo el pueblo colocolino por el cariño que siempre me han demostrado, en las buenas y en las malas, incluso estando en el extranjero... Sé que no fui el aporte futbolístico que todos esperaban, pero tengan por seguro que NO fue por falta de ganas o compromiso con el equipo, del cual siempre seré HINCHA...





Que más quisiera de haberles podido dar alegrías y aplacar un poco lo difícil que ha sido esta pandemia, pero confío en Dios que todo lo ocurrido tiene un propósito y que servirá para examinar y trabajar en hacer las cosas bien y así el club vuelva a las victorias, lo cual es mi gran deseo!



Agradecer a Dios, quien me dio la posibilidad de volver a jugar en el equipo de mis amores y dar testimonio de Fe cuando todos nos daban por caídos antes de tiempo.



Y por último saludar a la familia alba, sobre todo a los que pude compartir día tras día, ya sea a mis compañeros que en ningún momento bajaron la cabeza, a los que debo felicitar y a los que trabajan en silencio; utileros, guardias, cancheros, masajistas, staff médico, comunicaciones, la gente del casino y todos los funcionarios, los cuales son el alma del club!



Sin duda, sin la ayuda de Dios y de todos ustedes no hubiese podido cumplir mis sueños que eran inalcanzables, y aunque la tristeza hoy me acongoja, me voy con la Esperanza de que nuestros caminos se vuelvan a encontrar...



El Eterno es de primera y espero que vuelva a ser el eterno campeón!!



“Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.”

‭‭2 Corintios‬ ‭12:10