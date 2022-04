Martín Lasarte reconoció que "no cumplimos" y aseguró que dejar La Roja era "lo mejor"

24Horas.cl Tvn

04.04.2022

En horas de la tarde de este lunes el ex entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, entregó sus primeras declaraciones tras su salida de La Roja y reconoció que "fallamos de local".

Lasarte señaló que comparte la opinión de Gary Medel: "fallamos de local". Indicó que "con algún otro partido de casa, los habría dado para clasificar".

Agregó que, lo anterior "no quita lo que hicimos mal". El ex entrenador de la Roja reconoció que "no cumplimos" en los partidos en que la selección no jugó de local.

Informó que tras una reunión con el director deportivo nacional, Francis Cagigao, tomaron una decisión consensuada "lo mejor era esto", no seguir en la selección.

Aclaró que "no es que no me sintiera con fuerzas, entendí que quizás la mejor solución para este momento, era esto".

Concluyó sus palabras agradeciendo a todos los integrantes del plantel y el equipo técnico.