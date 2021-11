Audio de WhatsApp daría posible vuelco en muerte de joven que cayó por hueco de ascensor

En el registro, que se viralizó rápidamente a través de la red social, se acusa que la joven de 25 años no salió sola del departamento antes de su fallecimiento.

24Horas.cl Tvn

16.11.2021

Un audio viralizado por WhatsApp podría dar un giro en el caso de la joven que falleció luego de caer por el hueco de un ascensor , desde el décimo piso de un edificio en Pinamar, Argentina.

En un principio, el parte policial se refirió al hecho como un accidente, pero la hipótesis no estaba tan clara para Fiscalía, que espera el resultado de las pericias para conocer si la joven cayó o si hubo intervención de terceros.

“Ya estás con tu mami": conmoción por muerte de joven tras caer por hueco de ascensor Leer más

Y aquella teoría, indicó TN , tomó más fuerza cuando se viralizó el audio, en el que se afirma que Alicia Sánchez salió acompañada del departamento.

Según se afirmó en el mensaje, grabado por una mujer, “Alicia y el dueño de la casa, Pablo, salieron juntos del departamento para ir a abrirle al grupo”.

En el relato, se sostuvo que a los minutos volvió el dueño de la vivienda, pero sin la joven y sin los invitados. Ante la insistencia de quienes esperaban a ser recibidos, el anfitrión salió nuevamente del departamento para ir en su búsqueda.

Como los invitados eran varios, uno de ellos propuso que el grupo se dividiera para subir en dos ascensores, pero Pablo se opuso. “No, por el otro ascensor no. Vamos por este que se la re banca”, habría dicho, según acusó el audio.

: Pena de muerte a hombre que mató a 7 personas en ataque con cuchillo en China Leer más

El acusado no demostraba inquietud, pero entre las personas que subieron con él se encontraba el hermano de la víctima, quien alertó a todos cuando no vio a Alicia al entrar al departamento. "Mi hermana me dijo estoy bajando a abrir. ¿Dónde está mi hermana?”, habría preguntado el joven.

Entonces, añadió el audio, "un grupo subió al ascensor, que hasta ese momento no habían usado. Se ve que el cuerpo se trabó en el segundo piso. Ahí empezó a caer la sangre adentro (del elevador)". En estado de shock, la testigo dejó el edificio gritando.

El fiscal Juan Pablo Calderón sostuvo que “creemos que tenemos identificada a la mujer que hizo circular ese audio, pero está desaparecida".