"No planeamos parar": La historia de la pareja que tuvo 20 hijos en un año mediante gestación subrogada

07.06.2021

En febrero de este año conocimos la historia de una pareja de Georgia que planeaba tener 100 hijos y así convertirse en la familia más grande del mundo. Es la idea de Kristina Öztürk y su esposo, Galip Öztürk, quienes viven en Butami, Georgia.

Su historia continúa dando la vuelta al mundo, puesto que esta semana se conoció que la pareja ya tuvo 20 hijos en un año, mediante gestación subrogada. Con ello, Kristina ya es madre de 21 hijos en total y ha utilizado sus redes sociales para dar a conocerlos.

Según indicó La Vanguardia, los Öztürk gastan 5 mil euros semanales en los cuidados de sus pequeños y necesitan de 16 niñeras para que los ayuden, unos 78 mil euros anuales. Además, se ha indicado que por cada embarazo pagan 10.900 dólares.

Dado que viven en un país donde los vientres de alquiler son legales y cuestan alrededor unos $7 millones chilenos pretenden seguir utilizando esta práctica para agrandar la familia.

De esta manera, la joven de 23 y su millonario esposo, de 56 años, buscan tener más bebés con sus genes, pero que son gestados por mujeres a quienes pagan.

"No sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento", agregó Kristina, quien aseveró que gastarán los millones necesarios para cumplir con la meta, y formar la familia más grande del mundo.