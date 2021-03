Nigeria: Las 279 niñas secuestradas la semana pasada fueron liberadas

France 24

02.03.2021

Todas las 276 niñas secuestradas en una escuela el pasado viernes, en el estado Zamfara, noroccidente de Nigeria, fueron liberadas este 2 de marzo, según informó el gobernador de la región, Bello Matawalle. Inicialmente las autoridades informaron que 317 menores fueron raptadas del lugar, pero luego corrigieron la cifra a 279.

Cubiertas con velos, descalzas y algunas con heridas en los pies, decenas de menores fueron recibidas en un edificio del Gobierno estatal a donde muchos de sus padres las esperaban y algunos de ellos lloraron de alegría luego de pensar que no las volverían a ver.

“¡Gracias a Dios! Me alegra el corazón anunciar la liberación de las estudiantes secuestradas de la GGSS (escuela de Ciencias del Gobierno) de Jangebe. Esto se da después de la superación de varios obstáculos puestos en contra de nuestros esfuerzos. Ordeno a todos los nigerianos bien intencionados que se regocijen con nosotros porque nuestras hijas ahora están a salvo”, publicó en su cuenta de Twitter, el gobernador Bello Matawalle, del estado Zamfara, donde ocurrieron los hechos.

Alhamdulillah! It gladdens my heart to announce the release of the abducted students of GGSS Jangebe from captivity. This follows the scaling of several hurdles laid against our efforts. I enjoin all well-meaning Nigerians to rejoice with us as our daughters are now safe. pic.twitter.com/YKfHoUuiXP