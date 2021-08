Reportan al menos 13 muertos tras explosiones en las afueras del aeropuerto de Kabul

Agencia EFE

26.08.2021

Al menos 13 personas fallecidas y 53 heridas dejaron las dos explosiones registradas este jueves en las afueras del aeropuerto de Kabul . Según reportó la cadena Al Jazeera , también resultaron heridos tres soldados estadounidenses.

En tanto, CNN dijo que el caso podría tratarse de un atentado suicida y que hubo intercambio de fuego tras el estallido junto a la Abbey Gate, lo que hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades.

Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado de la explosión y sigue la situación con su equipo desde la Sala de Crisis (Situation Room) de la Casa Blanca.

La Embajada de EE.UU. en Afganistán emitió un aviso en su web este jueves donde habló de una "fuerte" explosión junto a la Abbey Gate del aeropuerto y de "informaciones sobre fuego de armas".

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible.