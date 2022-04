Tiroteo en estación del Metro de Nueva York deja 13 personas heridas

Agencia EFE

12.04.2022

Al menos 13 personas resultaron heridas en un tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York, en el que aparentemente también se detonó una bomba de gas, según medios locales.

La policía está buscando a un hombre con una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja como posible sospechoso del ataque, señalan esas mismas fuentes

I have been briefed on this developing situation in Brooklyn. First responders are on the scene and we will work with @MTA & @NYPDnews to provide updates as the investigation continues. https://t.co/dM2hKnhoql