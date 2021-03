Famosa youtuber podría pasar hasta 14 años en la cárcel por posesión de pornografía infantil

24Horas.cl Tvn

09.03.2021

Yoseline Hoffman, famosa youtuber mexicana que usa el nombre YosStop en la plataforma de videos, fue denunciada por posesión de pornografía infantil, ya que presuntamente tendría el video de la violación a una joven de 16 años realizada por una grupo de adolescentes.

Shütte y Delson Gojon Abogados, buffete jurídico, presentó la denuncia el pasado 3 de marzo en contra de Hoffman y otros cinco sujetos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en Ciudad de México.

El día de hoy presentamos la denuncia de hechos en contra de Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A, Patricio A y Yoseline H por los delitos de pornografía (infantil) y violación equiparada cometidos en contra de Ainara S. #NosotrasConAinara #YoConAinara

#JusticiaParaAinara pic.twitter.com/G8iUjtDFCQ — Schütte y Delsol Gojon Abogados (@SchutteyDelsol) March 3, 2021

Según documentos oficiales, la víctima Ainara Suárez habría ido a una fiesta en mayo de 2018 a la vivienda de uno de los sujetos, donde bebieron alcohol, lo que le provocó una alteración en los sentidos y sensaciones de la joven.

En este estado, los sujetos, identificados como Carlos R, Julián G, Axel A y Nicolás B, habrían introducido una botella de champagne en la zona íntima de la chica, lo cual quedó registrado en un video.

Sin detenerse ahí, los supuestos violadores difundieron la grabación a través de redes sociales, lo cual, según dijo la víctima a El País, "fue un proceso largo y doloroso. Me tardé en decir ok, me violaron".

En esta línea, YosStop es acusada de posesión de pornografía infantil, ya que a través de su cuenta en YouTube —donde tiene más de 5.6 millones de seguidores— subió un video insultando, criticando y riéndose de la víctima, asegurando además que recibió el video y que lo tenía guardado, lo cual calificaría como delito según abogados.

Hoffman, quien podría recibir hasta 14 años de prisión por haber sido mayor de edad cuando ocurrieron los hechos, dijo a través de una publicación subida ayer que "decidí esperar a hacer este video porque quería ver hasta dónde llegaría este desmadre en los medios de comunicación sin que yo dijera nada y ¡wow!, qué enfermo: un fenómeno de linchamiento mediático con un nivel de desinformación increíble”.

“Este canal es de crítica social. Todo lo que comentó es con el fin de dejar un mensaje, una moraleja, algo que les sirva, que los haga reflexionar y pensar", añadió.