Rubro gastronómico pide ayuda al Gobierno para evitar "quiebras masivas"

01.04.2021

Desde la Asociación Chilena de Gastronomía, Achiga, adviertieron un complejo escenario para los empresarios del rubro, enfatizando que si no reciben ayuda podrían enfrentarse a "quiebras masivas".

A través de un comunicado, explicaron que a pesar del acatamiento de todas las normas sanitarias impuestas por el Gobierno para enfrentar la pandemia, "la realidad es que el riesgo de que muchos restaurantes quiebren es cada vez mayor debido a la prolongada crisis que los afecta, sumándose a los locales que ya han sucumbido hasta ahora en diversas zonas del país".

“Antes de los últimos anuncios del gobierno en materia de ayudas económicas, estábamos esperanzados en contar con apoyos que nos permitieran mantenernos de pie; sin embargo, las medidas que se dieron a conocer son insuficientes para nuestro sector”, afirma Máximo Picallo, presidente de Achiga.

Desde la industria señalaron que muchos establecimientos están funcionando hoy sólo con delivery, pero que con eso no alcanza, ya que esa modalidad representa no más allá del 15% de las ventas de un local. “Nos acogimos al llamado de la autoridad de hacer un último esfuerzo, confiando en que las cuarentenas impuestas serán acotadas y fiscalizadas para que no perduren en el tiempo, pero si esta medida se prolonga, enfrentaremos quiebras masivas de restaurantes, con el consiguiente impacto para la economía del país”, agregó Máximo Picallo.

Por eso, Achiga reiteró al Gobierno la urgente necesidad de ser apoyados con medidas especiales adicionales a las que se anunciaron recientemente. “Si esas ayudas no llegan pronto, tendremos que lamentar el cierre definitivo de muchos restaurantes y de un valor patrimonial irrecuperable”, concluyó Picallo.

Desde la asociación pidieron las siguientes medidas:

Etapa sobrevivencia

Suspensión o subsidio para pago de imposiciones.

Suspensión de pago de patentes y permisos municipales, que ya han sido pagados por un año, cuando no ha podido funcionar con normalidad.

Subsidio para gastos de arrendamiento, implementación de protocolos y gastos en general. Que instrumentos entregados por Corfo y/o Sercotec operen con más recursos y alcance.

Suspensión de pagos de IVA a pagar en 24 meses.

Aumento del periodo de gracia para créditos FOGAPE Covid-19 y créditos ajustados al sector, ya que se están pagando créditos cuando existen zonas del país que no han podido funcionar.

Programa de apoyo de retención del empleo, real que llegue a más empresas y de forma fácil.

Etapa Reactivación