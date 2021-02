Alcalde Carter: "Es inviable volver a clases el 1 de marzo"

24Horas.cl Tvn

16.02.2021

El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, calificó de "inviable" el retorno a clases para este 1 de marzo y que "tampoco es razonable sostener que vamos a volver en junio".

"Nosotros como municipalidad y sostenedores de colegios municipales, no vamos a volver este 1 de marzo porque simplemente no nos parece justo exigirle a trabajadores y trabajadoras de la educación que, sin estar vacunados, vuelvan a sus funciones", indicó.

En ese sentido, el edil recalcó que la vacuna Sinovac se compone de dos dosis, separadas por 28 días entre la primera y la segunda, por lo que "no es posible exigir" el retorno a clases a profesores y asistentes de la educación, ya que se necesitan al menos 35 días para alcanzar la inmunidad.

"Llama tanto la atención que el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar", indicó el ministro de Economía. https://t.co/ubLCTs7PfV — 24 Horas (@24HorasTVN) February 16, 2021

"Cuando eso ocurra tendremos otras medidas, como la separación entre los bancos, el patio, los baños y el plan de transporte", aseveró.

Asimismo, Carter hizo un llamado al Ministerio de Educación y al Gobierno a "no desperdiciar la gran noticia de esperanza que hoy día tiene el pueblo chileno con esta vacuna, enfrentándose en un conflicto que van a perder, porque los papás no van a mandar a los niños, los profesores van a protestar y vamos a tener colegios tomados por movimientos políticos".

⭕#AHORA24H | Presidente Piñera por regreso a clases presenciales en marzo: "Serán los padres y apoderados, no el Gobierno ni el Colegio de Profesores, los que tendrán que tomar libremente la decisión de enviar a sus hijos al colegio"



📡 En vivo ➡ https://t.co/mi3yDUstrf pic.twitter.com/AfLMWoirnB — 24 Horas (@24HorasTVN) February 16, 2021

Por otra parte, se refirió a las declaraciones del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien criticó duramente al Colegio de Profesores sobre su rechazo al retorno a clases presenciales para marzo, asegurando que "llama la atención que busquen argumentos para no trabajar".

En vista de lo anterior, Rodolfo Carter señaló estar en desacuerdo con el ministro, puesto que es esencial "enfocarnos en lo que nos une, más que en lo que nos separa".

"Tratar de flojos a los profesores no conducen a ningún lado. Yo no soy amigo de los docentes, hemos tenido un montón de diferencias en esta municipalidad con los sindicatos, pero yo no soy quien para venir a calificar de que no quieren venir a trabajar o que está sacando la vuelta", agregó.