Diferencia en tallas de ropa: Sernac dice que "el 60% de las empresas no cumplen con una tabla para compararlas"

19.01.2022

Este martes, el Sernac publicó un estudio en el que se demostró la diferencia que existe entre las tallas de ropa que se comercializan en el país. De acuerdo al análisis, para una misma talla, la diferencia puede llegar hasta un 20% en cuanto a su tamaño pese a ser de la misma talla.

En ese sentido, el director nacional del organismo, Lucas del Villar, señaló a 24 AM que "el estudio da cuenta de que hay prendas que pueden llegar a una diferencia de hasta un 20% respecto de las tallas. Esto complica las cosas, cuando las compras se hacen a distancia o cuando no se puede probar, por las restricciones sanitarias que imperan en el país".

A ello, se suma que "un 60% de las empresas no cumplen con una tabla de equivalencia básica que permita comparar las distintas tallas", lo que dificulta aún más la compra por parte de los usuarios y eleva el número de prendas que son devueltas.

"Durante este último período se han incrementado los cambios en las prendas de vestir ", señaló Del Villar, enfatizando que "la ley pro consumidor, que comenzó a regir el pasado 24 de diciembre, establece el retracto en 10 días desde que se recibe el producto, por lo que la empresa debe realizar la restitución del dinero".

Por último, la autoridad señaló que lo que se espera de una empresa es que "entregue una tabla de equivalencia que permite al usuario orientarse respecto de las distintas tallas", siendo éste el primer paso para avanzar hacia un sistema nacional de tallaje.

El estudio

En detalle, el estudio concluyó que sólo cuatro empresas (33,33%) indicaron contar con algún estudio o registro del perfil antropométrico del consumidor.

Respecto de la estandarización de las tallas, el 50% expresó que sus tallas se encuentran altamente estandarizadas, 8,3% indican estar bastante estandarizadas, mientras que el 41,7% considera un criterio “moderado”.

No obstante, al ser consultadas por la existencia de una tabla de equivalencia de sus tallas, el 58,3% indicó no contar con este antecedente, mientras que el 16,7% indica contar con alguna tabla para cada una de sus marcas. El 25% señaló que sólo algunas de sus marcas cuentan con dichas tablas.

Al analizar si las tiendas cuentan con tallas para productos con extremos, el 50% dijo que dispone de tallas plus size; el 25% que cuenta con ambas (plus y mini size); mientras que el otro 25% manifestó no contar con ninguna.

Disparidad de medida de una misma talla

Por otro lado, también se detectó que existe una gran diferencia de tallas en productos. Por ejemplo, en el caso de los jeans, se hallaron grandes disparidades.

En la medida de cintura para las tallas “S” y “L” se detectaron diferencias de un 23,84% y un 22,96%, respectivamente, entre el promedio y la talla de mayor y menor tamaño encontradas.

En cuanto a las diferencias entre una talla y otra de jeans, los hallazgos más relevantes se detectaron en las medidas de la cintura y cadera entre las tallas “M” y “L”, donde variaba en 8,4 cm y 7,0 cm respectivamente al aumentar una talla. En tanto que la diferencia de pasar de una talla “S” a una “M” bordea los 4 cm.





En el caso de los vestidos, las diferencias más grandes, en promedio, se encontraron en las tallas “XL”, en la medida de pecho (35,56%) y cintura (30,79%).

En el caso de las poleras, las mayores diferencias se identificaron en el largo y medida del pecho, lo cual puede tener más bien relación con el diseño o estilo de cada prenda.

Cambios durante la pandemia

Respecto de los cambios o devoluciones de los productos durante la pandemia, un 50% de las empresas afirmaron que ha aumentado o al menos se observa un alza en las devoluciones.

Dentro de las causas que se señalan como posibilidad del aumento se indican los cierres de probadores, así como también el aumento del comercio electrónico durante el período de la pandemia.





Al consultar respecto de cuál es la talla con mayor cambio o devolución, un 50% señala que es la talla “L”, seguido por la talla “M” (41,7%) y por la talla “S” (33,3%).

Para realizar el estudio, el Sernac ofició a 11 empresas del retail que comercializan ropa femenina, siendo Corona, Falabella, Family Shop, Fashion’s Park, Hites, Kliper, Surprice, La Polar, Paris, Ripley, Tricot y Zara. Además, se revisaron como referencia 4 plataformas internacionales (Shein, AliExpress, Asos, Wish).

Dentro de él, se incluyeron productos como poleras, jeans y vestidos.