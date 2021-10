"Es parte de una cultura instalada": llaman a denunciar ataques del "limpiador del Metro"

24Horas.cl Tvn

21.10.2021

Denuncias aseguran que un hombre transitaba por el Metro simulando ser un "limpiador" , cuando en realidad intentaba drogar, aprovecharse y robar a mujeres en el tren subterráneo. En la actualidad, el 94% de las mujeres ha sufrido acoso en el transporte público o privado.

La presidenta del Observatorio contra el Acoso, Carolina Jiménez, indicó en 24 AM que "estamos muy preocupados con lo que está pasando" y que son múltiples las formas de acoso las que se viven en el espacio público. Ante ello, llamó a denunciar en los canales oficiales.

"Es parte de una cultura instalada. No solamente sufrimos acoso en los espacios públicos donde nos movemos, sino que también en el espacio de trabajo, en la universidad, en el colegio. Es algo más transversal y nosotras hablamos del acoso como un continuo de violencia en la vida de las mujeres", añadió Jiménez.

Llamado a denunciar

Respecto a dónde establecer las denuncias, en el caso específico de Metro, la presidenta de la organización llamó a realizarlas en los canales que la misma empresa tiene habilitados, "porque muchas veces también las policías no toman las denuncias o bajan la gravedad del hecho que las mujeres van a denunciar".

Según indicó Jiménez, "funcionarios de Metro están mucho más capacitados tal vez para recibir este tipo de denuncias porque las mujeres sufren acoso constantemente". Además, sostuvo que denunciar es importante debido a que ello "aumenta las cifras y preocupación desde las instituciones para hacer algo al respecto".

En cuanto a las sanciones por acosos, indicó que "existe la ley de respeto callejero, pero no es suficiente una ley cuando no tienes el paso previo de la prevención para que estos hechos no sigan ocurriendo. Todos sabemos que cuando las denuncias ingresan al sistema judicial muchas veces se archivan por falta de pruebas, porque también cuanto te acosan en el espacio público nadie anda con una cámara para captar el momento en que ocurrió".