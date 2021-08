Gobierno lidera nueva expulsión de 77 extranjeros: suman 547 en lo que va del año

24Horas.cl Tvn

04.08.2021

El Gobierno lideró este miércoles una nueva expulsión de 77 ciudadanos extranjeros que cumplían condenas en diferentes cárceles del país, sumando un total de 547 deportaciones en lo que va del año.

Según indicó el Departamento de Extranjería y Migración, un nuevo vuelo despegará desde el Aeropuerto Internacional de Santiago con destino a Perú y Bolivia.

Entre quienes integran el grupo se encuentran personas que cumplen condenas por homicidio simple, robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas y tráfico de drogas.

Además, habrá expulsiones administrativas, contemplando casos de personas que ingresaron a Chile por pasos fronterizos no habilitados o que poseen antecedentes penales en sus naciones de origen o en el país.

Considerando las de este miércoles, han sido 547 los ciudadanos que debieron abandonar el territorio nacional por vía aérea y terrestre.

"Son ilegales porque no hay debido proceso": Servicio Jesuita a Migrantes critica expulsiones masivas

Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrantes, criticó el pasado 7 de junio las salidas forzosas de ciudadanos, calificándola como "ilegal porque no se respeta el debido proceso".

Según dijo e la instancia a 24 AM, el proceso "es preocupante porque estas expulsiones no tienen el debido proceso, entonces cada caso no tiene el análisis con las medidas necesarias".

"La ONU ya emplazó al Gobierno a detener esto. Que sean colectivas, las hacen ilegales porque cada caso debe ser analizado de manera particular y que cada uno tenga derecho a defenderse", añadió.