Habla trabajador venezolano víctima de xenofobia: "No pienso que todos los chilenos sean como él"

"Me dolían sus palabras, es evidente, a cualquiera le duele. El que me vaya del país a uno le duele, porque vinimos a trabajar", dijo Darwin, víctima de la agresión.

21.04.2022

Polémica y repudio ha generado en la ciudadanía el video de un sujeto que por varios minutos insultó de manera racista y denigrante a trabajadores extranjeros de una tienda OXXO en la comuna de Ñuñoa . En las imágenes, se observó al hombre reclamando porque no se le había permitido ingresar al interior del recinto con su mascota.

Uno de los afectados agredidos es Darwin, quien grabó el video, y entregó su testimonio en Chilevisión. Según relató el ciudadano extranjero, cuando el sujeto "se retiró otra vez, volvió a entrar y ahí es cuando arrancó con todas sus fuerzas la puerta y la tumbó".

"Me dio temor, (porque) podía venir armado. Venía sin mascarilla, y cuando lo vi dije 'me va a mostrar el rostro', y 'voy a grabarlo porque viene sin mascarilla' (...) Ahí empezaron los insultos xenófobos", expresó.

Sin embargo, dijo la víctima, "no vino con agresiones físicas. Se paró en toda la puerta y fue a insultarme". Cuando vio que el extranjero lo estaba grabando, le dijo "mariquita, no tienes huevos".

"En ese momento no se piensa en perder el trabajo, a uno le vale lo que pueda pasar. Desde que yo llegué acá siempre pensaba en mi mamá y en que no quisiera que ella pasara por lo que ya pasó con mi hermano. Salgo a la calle y miro para todos lados por eso", añadió el trabajador.

Luego, Darwin reconoció que cuando fue insultado "me vinieron malos pensamientos, soy humano y me llegaron pensamientos muy fuertes en cómo defenderme", aunque pese a ello "decidí que no iba a hablar. Me dolían sus palabras, es evidente, a cualquiera le duele. El que me vaya del país a uno le duele, porque vinimos a trabajar".

Finalmente, el funcionario sostuvo que pese a haber sido insultado por el hombre, "yo tampoco pienso que todos los chilenos con como él".