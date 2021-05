Infectólogo pide reformular plan Paso a Paso y guiarse por cifras epidemiológicas : "Se han apresurado"

24horas tvn

06.05.2021

Preocupación existe entre voces expertas por el rápido avance del plan Paso a Paso del Gobierno, luego de que se alcanzara un nuevo peak de contagios en el país, con el que en la semana del 10 de abril, se superaron los 8 mil contagios.

En esa línea, Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, sostuvo que el avance de las actividades en lugares cerrados, mal ventilados y con aglomeraciones, como los centros comerciales y restaurantes, puede ser muy peligroso y podría llevarnos nuevamente a una situación extremadamente crítica.

"Es fundamental reformular el plan Paso a Paso, sobre todo la fase 2 de Transición. Hay que darle libertades a las personas, pero para realizar actividades al aire libre, permisos para los niños, pero restringir las actividades en lugares cerrados como centros comerciales, restaurantes, entre otros", precisó en conversación con 24 AM.

Agregó que "estamos en una fase de estabilización de la curva. En otro países, cuando se ha producido el peak de los contagios, inmediatamente se ve un quiebre y una baja importante de los contagios y la circulación viral. Acá en Chile, pareciera que llegamos al peak, pero llevamos semanas estabilizados, lo que podría estar dado por una confianza por el plan de vacunación. Tal vez se han relajado mucho en las medidas, se han apresurado un poco, no guiados por los índices epidemiológicos".

Por lo mismo y debido a que siguen existiendo cerca de 6 mil contagios promedio y una tasa de positividad cercana al 10%, Silva planteó que "se ha ido avanzando demasiado rápido".

Asimismo, enfatizó en que aunque los egresos de las UCI por coronavirus son mayores que los ingresos, "seguimos en una situación tremendamente crítica". Además, se acerca el invierno, lo que aumenta el riesgo de nuevos rebrotes".

"Uno de los factores que más disminuye el riesgo de contagio es la ventilación de los espacios y las actividades del aire libre", lo que baja con la llegada del frío, así como también comienzan a circular otros virus. En la medida que baje el COVID, va a subir la influenza", destacó.

Elecciones del 15 y 16 de mayo

Por otro lado, respecto de las próximas elecciones municipales, de gobernadores y de constituyentes, Silva afirmó que es fundamental educar a la población para que dicha jornada, además de portar un kit sanitario, se vaya a votar y se vuelva al hogar sin realizar ningún otro tipo de actividades.

"Hacer un énfasis importante en el lavado de manos, el uso de mascarilla, que vayan con una mascarilla de repuesto. Que sea un proceso de ir a votar y volver", llamó.

Agregó que "lo más importante en estos días previos es exponerse lo menos posible para no contagiarse (...) ese día tener todo un kit para ir a votar. No ir acompañado de más gente, para no hacer actividades sociales", sentenció.