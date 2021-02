Superintendencia de Salud obliga a Isapre a dar cobertura de fertilización a mujer lesbiana

Afectada dijo que se le negó el acceso a cobertura cuando descubrieron que era homosexual y que no había declarado su infertilidad.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó que la Superintendencia de Salud determinó que la Isapre Vida Tres deberá otorgarle una cobertura de fertilización a una mujer, luego de que acusaran que fue privada de ese derecho por ser lesbiana.



Según el organismo, este hecho se trata de un verdadero hito para los derechos lesboparentales y su vocera, Daniela Andrade, detalló que el caso se remonta a octubre de 2019, cuando la empresa negó la cobertura de la afectada “luego de descubrir que era lesbiana y usando como excusa que no había declarado preexistencia de infertilidad en su declaración de salud”.



“Aquí, en su ignorancia, lesbofobia y/o aprovechamiento, la Isapre interpretaba como sinónimo de infertilidad al exclusivo hecho de ser o nace lesbiana, solo con el fin de negar derechos a una mujer e impedirle su sueño de ser madre junto a su pareja, una abierta discriminación basada en la orientación sexual”, añadió la portavoz del Movilh.

En esa línea, Andrade apuntó que en esa fecha la mujer no había iniciado su tratamiento de infertilidad de alta complejidad, por lo que “fue solo tras ese proceso que una clínica diagnosticó a la mujer infertilidad primaria, lo cual aplica en parejas lésbicas, toda vez que en el ámbito médico sanitario, tal concepto se refiere a aquéllas mujeres que no han podido quedar en embarazo después de, al menos, un año de relaciones sexuales sin usar métodos anticonceptivos. Y como bien se sabe, una mujer cisgénero no puede embarazar a otra mujer”.



Tras conocerse el hecho, el Movilh defendió que el concepto de infertilidad primaria sí aplica a las parejas lésbicas y que tal diagnóstico fue emitido por una clínica después de que la mujer si afiliara a la isapre, por lo que con tal asesoría, la pareja de mujeres consiguió que la Superintendencia de Salud obligara a Vida Tres a otorgarles la cobertura.



Además, comunicaron que en paralelo, la abogada del Movilh, Mónica Arias, presentó una demanda por Ley Zamudio contra Vida Tres, en el marco de un proceso que sigue ahora su curso, también en tribunales.