Ministro Larraín por adulto mayor golpeado por Carabineros: "Me pareció un acto brutal"

10.03.2020

El ministro de Justicia y los Derechos Humanos, Hernán Larraín, se refirió a la violenta golpiza sufrida por un adulto mayor por parte de Carabineros , calificando lo ocurrido como una situación "brutal", pero que espera que se reúnan los antecedentes necesarios para tener un juicio con mayor exactitud.

En entrevista con el Canal 24 Horas, el secretario de Estado dijo que, preliminarmente y sin tener mayores informaciones de qué ocurrió este domingo, "lo que vi me pareció un acto brutal, pero no tengo los antecedentes para hacer un juicio definitivo".

Larraín aseveró que, considerando las imágenes viralizadas en redes sociales, el uso de la fuerza "que uno ve no resulta proporcional, debe ser revisada a la luz de los estándares internacionales".

"Cuando se dice que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y en situaciones necesarias, se debe definir cómo usarla. Lo que vimos se sale de esa categoría", añadió.

Asimismo, la autoridad reconoció la "presión" a la que están expuestas las policías en la actualidad, pero "lo sucedido en este caso es chocante y espero que se analice debidamente. Si es como se dice que habría pasado, se deben tomar sanciones".

"Yo no soy juez, son los jueces quienes determinarán en base a los antecedentes", complementó.

Finalmente, y consultado sobre el rol que tiene la cartera señalada sobre Carabineros, Larraín enfatizó que "como ministerio no tenemos autoridad sobre las policías, no nos corresponde definir qué deben hacer. Pero trabajamos junto al Ministerio del Interior ayudar en la instauración de protocolos y reglas que estén dentro de las fuerzas proporcionales y legales".

"NO HABÍA NECESIDAD DE SEGUIR AGREDIÉNDOME"

El afectado, identificado como Patricio Bao, conversó con 24 Horas y sostuvo que "acompañé a mi esposa y mis hijas al lugar de Plaza Italia, Alameda, todas esas partes donde encuentro que fue innecesaria la violencia que cayó sobre mí. Carabineros impartió lumazos a diestra y siniestra. Yo traté de defenderme pero fue imposible evitarlo".

"El hecho de exigir mis derechos no implica necesariamente violencia de mi parte. Carabineros actúa en forma desmedida, sin ningún criterio contra una persona... ya soy de la tercera edad. Ellos en estas situaciones se ciegan, no tienen un criterio formal o alguien que les indique está mal el procedimiento que están empleando. Después de haberme golpeado brutalmente en el suelo, tratando yo de incorporarme, ellos siguieron insistiendo y no habiendo una necesidad de seguir agrediéndome", agregó la víctima.

Posteriormente, "y después de mucha demora, porque además apresaron a muchos jóvenes, me llevaron al Consultorio N°1 a constatar lesiones. Me colocan puntos, porque la herida era bastante considerable. Creo yo unos 10 centímetros. Me colocan creo que alrededor de 10 puntos y cuatro en el párpado del ojo derecho".

LA VERSIÓN DE CARABINEROS

Carabineros, por su parte, entregó su versión del caso, asegurando que Bao "fue detenido por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica".

"Este es un hecho que ocurrió ayer, domingo, en el sector de Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile en el contexto de ataques violentos a nuestro personal. Carabineros rechaza cualquier tipo de violencia y, en virtud de nuestro compromiso, transparencia y respeto a los derechos humanos, nos vemos en la obligación de aportar antecedentes adicionales a los que han sido difundidos, de manera que la ciudadanía conozca el origen y contexto de este caso", complementó la institución.

Carabineros añadió mediante una declaración que "la persona que protagoniza el video que se ha hecho viral fue detenida por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica y procediendo en la detención de otros violentistas, quienes lanzaban objetos contundentes. Su detención fue declarada legal por el Juzgado de Garantía, e incluso se le decretaron medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse al lugar en un radio de 500 metros. Además, se estableció un plazo de investigación de 90 días".

La policía sentenció que "no obstante lo anterior, hemos dispuesto una investigación administrativa con el objeto de evaluar el procedimiento policial y determinar si el uso de la fuerza empleada se encuentra ajustada a los protocolos institucionales. Cabe señalar que estos hechos ocurrieron en medio de un alto nivel de agresividad en el entorno, lo que provocó incluso la lesión de otros detenidos producto de una pedrada de otros violentistas. De ellos daremos cuenta a través de las imágenes que fueron captadas por las cámaras corporales de uno de los funcionarios en el sector, antecedentes que también serán puestos a disposición del Ministerio Público".