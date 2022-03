Mamá de joven indultado por Boric: el trato en la cárcel "fue cruel, indigno e inhumano"

24Horas.cl Tvn

25.03.2022

Laura Rojas, mamá de Byron Soto, el joven condenado a 10 años y que fue indultado por el Presidente Gabriel Boric tras padecer un cáncer terminal , agradeció al jefe de Estado que se diera luz verde a la solicitud, aseverando que en la cárcel el trato "fue cruel, indigno e inhumano".

De acuerdo a lo señalado por la mujer a Río en Línea , estoy “agradecida de Dios y del Presidente Gabriel Boric. La situación lo amerita, porque desde el día uno venía diciendo que mi hijo está con un cáncer y no había sido tomada en cuenta (…) Estamos bien, pero esto pudo haberse solucionado antes, nunca lo hizo el gobierno anterior”.

Boric indulta a joven con cáncer terminal condenado a 10 años de cárcel por robo Leer más

Rojas acusó "muchas trabas" desde que se hizo la petición al sistema judicial, aludiendo que "poder visitar a mi hijo era un problema, no había manera de que Gendarmería me autorizara y tuve que demandarlos para que me dejaran verlo".

"En el Hospital Base de Valdivia él había tenido progresos, se había levantado y había podido caminar, pero lo poco que avanzó lo retrocedió Gendarmería. Ha tenido epilepsias y convulsiones”, aseveró

Asimismo, informó que dentro del Complejo Penitenciario Llancahue hubo una “pésima atención, el trato fue cruel, indigno e inhumano. Ese lugar es horrendo, es el infierno mismo”.

"Hay una discriminación tremenda hacia una persona privada de libertad, que pierde todos sus derechos. Lo digo porque he batallado y he visto todas las caras de la moneda. Yo puedo decir que en Chile la justicia hay que pelearla con uñas y dientes y tocar muchas puertas, porque o si no, no vas a conseguir nada”, sentenció.

Recordar