Marihuana cripy y ketamina: las drogas que buscan incorporar carteles mexicanos y colombianos a Chile

24horas tvn

09.09.2021

El último informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile 2021 de la Fiscalía Nacional concluyó que en territorio nacional comienza a potenciarse la existencia de organizaciones criminales internacionales de alta peligrosidad, así como también se ha instalado gradualmente un sistema de "dominación" en las cárceles nacionales.

El director de Tráfico Ilícito de drogas Fiscalía Nacional, Luis Toledo, precisó que se estaba recibiendo información de tráfico de drogas, proveniente de Colombia y México, los que intentaron ingresar diversas sustancias por varios puntos fronterizos del país.

Sinaloa y Jalisco: Fiscalía alerta que Chile enfrenta "amenaza de carteles internacionales de droga" Leer más

En detalle, explicó en conversación con Canal 24 Horas, que "desde hace algún tiempo habíamos recibido investigaciones que reflejaban un tráfico desde El Valle del Cauca en Colombia, pasando por todo Ecuador, por todo Perú, llegando hasta Chile. Todas esas operaciones estaba vinculadas con grandes carteles internacionales".

La principal droga proveniente de Colombia es la marihuana cripy, la que es producida y controlada por el Cartel del Golfo, que a su vez tiene el dominio del Puerto de Buenaventura y la zona del Cauca, sustancia "que llega para consumo interno de las poblaciones más precarias".

Por otro lado, Tolero señaló que el año pasado se detectaron cargamentos que provenían desde los puertos mexicanos Lázaro Cárdenas y Puerto Manzanillo, los que traían principalmente marihuana.

Chile como foco de los carteles

Toledo enfatizó en que hay varias razones por las cuales los carteles han puesto a Chile como foco del tráfico de drogas.

: PDI saca de circulación 7,5 toneladas de fuegos artificiales: Hubo tres detenidos Leer más

La principal sustancia que llega al país es marihuana, "por ser Chile un gran consumidor de esta sustancia".

"Chile es uno de los grandes consumidores de marihuana en toda América. Es un problema, pero también lo está siendo la ketamina, mezclas nunca conocidas de cuánta ketamina y cuánta cocaína, lo que genera mucho daño o enfermedades graves".

Por otro lado, "Chile tiene un mejor poder adquisitivo, porque se consume mucha sustancia, se trafica mucha ketamina, que es un producto para caballos y mezclarla con cocaína, vendiéndose como una falsa 'Tuci' o 'Tucibi'".

En ese sentido, destacó que en el contexto latinoamericano "nuestro país puede pagar más por gramo de cada sustancia".

Por último, también está la facilidad con la que se puede ingresar al territorio nacional por pasos no habilitados, principalmente en el norte del país.

Legalización de la marihuana

Por último, Toledo explicó que la legalización de la marihuana no soluciona el problema del narcotráfico.

En lo que va del 2021: Carabineros incautó18 mil kilos de droga y 1.500 armas Leer más

"Esto no tiene soluciones fáciles. Los narcotraficantes siguen actuando y buscando a niños y jóvenes en las poblaciones (...) La discusión de la legalización tiene que ver con un delito, pero no pone solución a la pérdida de la vidas, de jóvenes que se vuelven adictos en las poblaciones" y que no tienen posibilidad de rehabilitación.

Por lo mismo, subrayó que "si ya estamos mal con el consumo de alcohol de nuestro país, para qué agregar otro más. Hay que pensar en una política social que permita apoyar a la gente y no incorporarla en un mercado de la droga".