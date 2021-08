"Me iba a decapitar, me embarró la vida": habla hombre que le cortaron la mano en Mall Chino

"Tomó un machete y me lo tiró a la cabeza. Por instinto yo puse la mano, pero me la cercenó de una. El tipo me quería matar, me iba a decapitar", dijo Pablo Rojas.

17.08.2021

Pablo Rojas es el hombre que este 15 de agosto sufrió la pérdida de su mano luego de que un comerciante se la cortara en medio de una pelea en un Mall Chino, ubicado en Recoleta.

El afectado entregó su testimonio al matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, aseverando que el responsable "me embarró la vida".

"Dentro de todo, estoy bien de ánimo, pero a la vez muy afectado porque me embarró la vida. En ningún momento estaba robando. Yo estaba comprando artículos para la casa y el vehículo de mi empresa", sostuvo.

Asimismo, narró que pagó una serie de productos, pero que al salir de la tienda comenzó a sonar una alarma "sin saber por qué".

"En ese momento fue muy agresivo, me atacó de una forma que no se lo deseo a nadie", aseveró Rojas.

La víctima dijo que en modo de defensa "tomé lo primero que vi -un hacha- y comencé a agredirlo, pero era para neutralizarlo".

"También sacó un cuchillo cartonero y me apuñaló en el abdomen (...) Después tomó un machete y me lo tiró a la cabeza. Por instinto yo puse la mano, pero me la cercenó de una. El tipo me quería matar, me iba a decapitar", complementó.

El afectado sostuvo que decidió dar la cara y "exponerme para que sea viral y este tipo no vuelva a estar en la calle".

"Yo mismo tuve que recoger mi mano, sacar las llaves y me fui a Carabineros con mi mano debajo de mi axila para que me ayudaran", sentenció.

VIDEO DE LA PELEA PREVIA

Durante las últimas horas se viralizó el video que muestra momentos previos al brutal ataque.

Las imágenes exponen a Rojas tomando un hacha y atacando al ciudadano chino en medio de una trifulca que fue vista por un par de testigos.