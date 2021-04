Melero rechaza tercer 10%: "El esfuerzo debe venir del Estado y no del futuro jubilado"

08.04.2021

El recién asumido ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, afirmó que el tercer retiro del 10% de las AFP es una mala política pública, por lo que llama a a los autores del proyecto a no "seguir echando manos" a dichos dineros.

Así, en conversación con 24 AM, el secretario de Estado aseguró que "tenemos la convicción que el esfuerzo debe venir del bolsillo del Estado y no del bolsillo del futuro jubilado", más cuando "ya se han girado más de 34 mil millones de recursos provisionales, cuando estamos discutiendo la reforma en la que hay que meterle más plata y no sacarle".

Respecto de la posibilidad de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional, Melero argumentó que "el Gobierno tiene el deber que la iniciativa de ley se ajuste a la normativa constitucional".

Por último, aseveró que "es la peor política pública" y, por lo mismo, "invito a los autores de esto a reflexionar a que no es conveniente a seguir echando mano a los fondos previsionales para solucionar una urgencia social".

Respecto de los temas más urgentes que deberá enfrentar como líder de la cartera, Melero destacó que la principal prioridad será "mantener y crear empleos. El trabajo es lo que enaltece la función humana, da ingreso familiar y entrega estabilidad en el tiempo".

De forma paralela, trabajará en "la reforma a las pensiones que busca mejorar la de millones de chilenos".

Para el ex parlamentario, su labor estará centrada también en "procurar caminos que permitan, en tiempos de pandemia, recuperar el desarrollo y crecimiento, ya que la mejor política social es tener trabajo No hay bono, no hay mejor ayuda social que un ingreso semanal o mensual".

Además, sostuvo que su filosofía de vida siempre ha sido la del diálogo y entendimiento, más que la del enfrentamiento.

"Yo confío mucho en la capacidad de dialogar. Mi camino será el del diálogo, del entendimiento y sin necesidad alguna de dejar de lado a algunos", sentenció.