Ministro Delgado por sumario en caso de variante Delta en San Javier: "No hay nadie por sobre ningún protocolo"

30.06.2021

Tras conocerse que la mujer que fue el primer caso de variante Delta en Chile mintió en la versión que entregó respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias al ingresar al país, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que "nosotros somos los más interesados con que la información sea la correcta, sea la oportuna".

En ese sentido, señaló que desde el gobierno "hemos dado muestras de transparencia con respecto a estos casos, y nos interesa entregar esta información tal cual es, por tanto, se están haciendo todas las investigaciones correspondientes para determinar si hubo alguien que no entregó toda la información".

Esta tarde, la seremi de Salud del Maule confirmó que se inició un sumario sanitario sobre la familia y la mujer infectada.

La autoridad de gobierno explicó que "no hay nadie por sobre ningún protocolo, no hay nadie por sobre la ley ni por ningún estándar ético. Si alguien no entregó la información como correspondía, por supuesto que está sujeto a un sumario y por supuesto a las sanciones respectivas".

Nuevo caso de sospecha en San Felipe

Durante esta jornada se conoció una nueva sospecha por un eventual caso de variante Delta, esta vez, al interior de una familia en San Felipe que se trasladó desde el aeropuerto a la ciudad del Aconcagua.

El grupo familiar venía viajando de Estados Unidos y, según información preliminar, habrían viajado inmediatamente desde el aeropuerto a la comuna de la región de Valparaíso.

Al respecto, el secretario de Estado dijo que "no tenemos al momento un detalle de la información, hay que ir chequeando los casos, ustedes saben que la secuenciación de la toma de muestra toma varios días".

Justamente, autoridades locales informaron que las muestras ya están siendo analizadas por el Instituto de Salud Pública.

"Por lo pronto, un llamado a la tranquilidad en el sentido que se están haciendo las cosas de manera correcta y que se han extremado los recursos en virtud de esta nueva variante", dijo.