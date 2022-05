"No nos metan en el mismo saco": comerciantes ambulantes del Barrio Meiggs piden trabajar

"Aquí no todo es mafia, aquí hay personas de esfuerzo", dijeron algunos de los trabajadores que fueron desalojados por Carabineros.

23.05.2022

Por tercer día consecutivo se han realizado una serie de operativos por parte de la Municipalidad de Santiago y Carabineros para desalojar a los comerciantes ambulantes del Barrio Meiggs.

Desde el lugar, algunos vendedores desalojados protestaron con pancartas asegurando que solo buscan trabajar dignamente y que no sean tratados como delincuentes, además de exigir al municipio que se haga responsable de entregar las patentes que han solicitado durante años.

Mónica Carrillo, una de las personas desalojadas, dijo a Buenos Días a Todos que "yo no le ando robando a nadie ni soy parte de ninguna mafia. Nosotros lo único que queremos es trabajar dignamente, con permiso, pagar lo que corresponde. Nosotros no queremos que nada se nos regale (...) Nosotros necesitamos, no estamos aquí por gusto".

Asimismo, aseguró que lleva años con su esposo pidiendo una patente y que han pasado distintas administraciones que no le dieron soluciones, asegurando además que se encuentran abiertos al diálogo con el municipio.

Por su parte, otra de las afectadas, identificada como Paola, manifestó que "tengo toda mi mercadería guardada, no puedo trabajar", señalando que realizó los trámites para poder regularizar su situación, pero que no la han contactado desde el municipio hace más de un año.

"Yo soy el sustento de mi hogar, de mi hijo, llevo cinco años trabajando acá", indicó.

La comerciante pidió que "no nos metan a todos en el mismo saco', porque "aquí hay delincuencia como en todos lados donde hay aglomeración de gente, pero nosotros queremos trabajar (...) somos ya una familia somos amigos, no tenemos problemas con los locatarios".

En tanto, Laura, una ciudadana extranjera que lleva trabajando siete años en el Barrio Meiggs, aseveró que "siempre estoy ahí y quiero una patente para trabajar. Fui y me negaron todo cuando mi esposo estaba enfermo. Tengo nueve hijos".

Otra de las locatarias, llamada Verónica Espinoza, subrayó que "estoy de acuerdo que erradiquen las mafias, pero nosotros no lo somos. Los que somos comerciantes que nos sacamos la cresta todo el día trabajando nos meten en el mismo saco. Aquí no todo es mafia, aquí hay personas de esfuerzo".

"Estoy postulando desde el 2015 por una patente, yo salí favorecida cuando estaba la alcaldesa Tohá y después yo fui a dejar las direcciones y mis papeles se extraviaron por un año. Con el alcalde Alessandri iba a poder tener mi patente porque yo soy de la comuna, cumplo con todos los requisitos, soy vulnerable, jefa de hogar, mi hijo estudia en la comuna", aseguró Espinoza.

Respecto a un posible traslado, sentenció que "nosotros toda la vida hemos trabajado toda la vida en el Barrio Meiggs, si quieren que nosotros paguemos patente o impuesto, nosotros lo vamos a hacer. Queremos ser un aporte para la comuna".