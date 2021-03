"Nosotros hemos dicho en innumerables veces que no vamos a alcanzar la inmunidad rebaño hasta el 30 de junio, por lo tanto, la gente tiene que seguir cuidándose", argumentó el secretario de Estado.

Paris descarta "falsa confianza" del Gobierno y critica movilidad: "Parece que Santiago no tuviera cuarentena"

31.03.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, criticó los reportajes publicados por el The New York Times y The Washington Post, en los que se asevera que el Gobierno transmitió un mensaje de "falsa confianza", por el que la ciudadanía se relajó y trajo consigo la grave alza de contagios existentes actualmente en Chile.

"Eso no es así (...) Nosotros lo hemos dicho en innumerables veces, que no vamos a alcanzar la inmunidad rebaño hasta el 30 de junio, por lo tanto, la gente tiene que seguir cuidándose", manifestó el secretario de Estado.

Ministro de Salud: "La circulación de gente es como estuviésemos sin cuarentena. La cantidad de permisos es gigantesca, tenemos que ponernos más estrictos con eso".



Asimismo, rechazó las publicaciones respecto a la masiva vacunación en Chile, aseverando que "si nosotros no hubiésemos vacunado, qué nos habrían dicho. Si no hubiésemos tenido una vacuna, nos habrían criticado 100 veces más".

La autoridad enfatizó en que las buenas noticias respecto de la vacunación se deben comunicar, pero sin crear falsas expectativas. "Tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, de lo que hace el personal. Por qué no lo vamos a decir. Si eso causó una falsa sensación de seguridad, tenemos que revisarlo", añadió.

En este mismo punto, recalcó que durante la jornada de este miércoles tendrá una reunión con el Presidente Sebastián Piñera, en la que se revisarán los permisos y otras medidas, ya que la cuarentena "no lo parece".

"Ayer lo dije en la comisión, parece que Santiago no está en cuarentena. Hoy digo lo mismo, la circulación de gente es como si no estuviéramos en cuarentena. Tenemos que ponernos más estrictos", sostuvo.

Además, se revisará la el acceso y circulación de personas por la frontera nacional debido a la llegada de nuevas variantes al país, pudiendo significar un empeoramiento de la situación sanitaria actual.

Cabe señalar que las palabras del secretario de Estado fueron dadas en medio de la llegada de un nuevo cargamento de vacunas Pfizer al país, el que contiene 360.500 dosis.