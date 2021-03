Reportaje de The New York Times: el gobierno chileno "creó una falsa sensación de confianza"

24Horas.cl Tvn

El prestigioso medio The New York Times publicó un reportaje donde se advierte los problemas hechos por las autoridades chilenas en materia sanitaria, advirtiendo que el Gobierno "creo una falsa sensación de confianza".

La instancia, que citó a expertos en la materia, destacó que la campaña de vacunación "dio a los chilenos una falsa sensación de seguridad y contribuyó a un fuerte aumento de nuevas infecciones y muertes que está sobrecargando el sistema de salud".

Asimismo, la publicación destacó que las autoridades centrales "alivianaron demasiado pronto las restricciones a los viajes, negocios y escuelas, creando una sensación de confianza que la pandemia había terminado".

Si bien se valoró el rápido proceso de inoculación, enfatizó que la realidad nacional debe servir "como advertencia para otras naciones que buscan campañas de vacunación para poner fin rápidamente a la era de economías asediadas, fronteras cerradas y distanciamiento social".

