El vocero Jaime Bellolio sostuvo que la medida "es un avance prudente" y que no es un relajo en las medidas del plan Paso a Paso.

"No es chipe libre": Gobierno informa que Pase de Movilidad regirá desde el 26 de mayo

24horas tvn

24.05.2021

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, anunció que el Pase de Movilidad, el que ya puede ser descargado por las personas que se encuentran vacunadas con sus dos dosis, comenzará a regir a partir de este miércoles 26 de mayo,

La autoridad explicó que "es un avance prudente" basado en la libertad de las personas, pero también en la confianza, ya que se debe utilizar con responsabilidad.

"Creemos y confiamos en la libertad de las personas", precisó el secretario de Estado, argumentando que "no es momento de ser exitista y bajar la guardia".

Por otro lado, recordó que 7,5 millones de personas ya se han vacunado y poseen sus dos dosis, por lo que "este beneficio se hace pensando en ellos".

✳️ Pase de Movilidad:



¿Qué permite? ¿Quiénes pueden sacarlo? ¿Cómo obtenerlo?



Todo lo que debes saber ➡ https://t.co/KYfXPstMDF pic.twitter.com/kCWy0h6u3M — 24 Horas (@24HorasTVN) May 24, 2021

Además, afirmó que este pase "no da beneficios, sino que exime de obligaciones (...) No hay una señal inequívoca, no es chipe libre".

Por otro lado, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que este pase no es como el permiso de vacaciones y que no generará un rebrote. "Estamos seguros", aseveró.

¿Qué permite?

- Desplazarse libremente en una comuna en Cuarentena o Transición (fines de semana y festivos), respetando todas las regulaciones y restricciones del Plan Paso a Paso.

🔴 #Nacional



"Junto a los expertos que nos asesoran, no respaldamos la medida de 'carnet de movilidad' considerando el elevado número de casos activos".



Colegio Médico rechaza 'Pase de Movilidad': "Entrega mensaje contradictorio"



Revisa más detalles ⬇️https://t.co/lRcHBKUNr2 — 24 Horas (@24HorasTVN) May 24, 2021

- Realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos en Paso 2 (Transición), respetando las restricciones de actividades asociadas al lugar en que se encuentra.

¿Quiénes podrán sacarlo?

- Mayores de 18 años que tengan cumplidos 14 días desde la inoculación de la segunda dosis de las vacunas Pfizer – Biontech, Sinovac y AstraZeneca; y 14 días desde la inoculación de la única dosis de la vacuna CanSino. Los menores de 18 años podrán acceder a las libertades entregadas en el Pase de Movilidad siempre que estén acompañados por su madre, padre o tutor y que éste cuente con el documento.

¿Cómo obtenerlo?