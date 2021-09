"Por fin puedo dormir tranquila": el relato de la primera refugiada afgana en Chile

"Hace 14 años que no la veía. Está más flaca y vieja, pero ella me dice '¿qué esperas? Si viví una guerra'", contó la hermana de Zainab Momeny, quien llegó este viernes a Santiago.

10.09.2021

Este viernes, llegó a Chile la primera refugiada afgana, Zainab Momeny, profesora universitaria de 33 años , quien escapó de su país luego de que los talibanes tomaran el poder.

Su llegada se gestionó debido a la petición de su hermana, Zahra Habib, estudiante de medicina de la Universidad de Chile, luego de contactarse con las autoridades chilenas para lograr traer a su hermana.

Tras la llegada de Zainab, Zahra manifestó un profundo agradecimiento al canciller Andrés Allamand, a los cónsules y todas las personas que hicieron posible su arribo.

“Muchas veces me sentí decepcionada, que no funcionaba esto, pero aún así toda mi red de apoyo, mis amigos y todo mundo el me apoyó", confesó la joven, contando que su hermana "se siente muy feliz, le cuesta creer que está a salvo aquí y siente que por fin puede dormir tranquila".

"Hace 14 años que no la veía. Pensaba que iba a morir. Está más flaca y vieja pero ella me dice: ¿qué esperas? Si viví una guerra", contó Zahra.

Largo viaje hasta Chile

Zainab debió recorrer un largo trayecto para poder estar en Chile.

Una vez que los talibanes se tomaron en poder, la joven decidió esconderse junto a unos amigos. "Mi hermana estaba escondida en la casa de un amigo y debió tomar la decisión de si irse con ellos, porque ellos se iban a Pakistán por vía terrestre o esperar un vuelo que aún no estaba confirmado".

Ante la incertidumbre del vuelo, Zainab decidió migrar de forma irregular a Pakistán.

"Cuando yo me enteré de esta situación fue el sábado y el canciller Allamand se puso en contacto con ella, personalmente, el día domingo", contó Zahra.

Las gestiones iniciaron para sacarla de Pakistán, desde donde viajó hasta Dubai. En dicha ciudad se trasladó hasta París y desde la capital francesa se embarcó en un vuelo directo a Chile.

"Hay muchas personas de mi familia que están allá. Parte de mi círculo son políticos y aún están en Afganistán, pero no quiero dar detalles porque me da miedo (...) La situación de las mujeres está muy limitada, se resume a las cuatro paredes de la casa, sólo permiten que estudien hasta sexto básico. Las están obligando a taparse mucho", narró la joven estudiante.

Por último, respecto del futuro de su hermana, aclaró que aún no están definidos: "Ella tenía planes para ir a otro país para ir a estudiar. Si todavía existe esa posibilidad, la va retomar".