"Sería una arrogancia decir que no me pasará. Espero que no lleguemos a una situación como esa", dijo el Mandatario, agregando que, en caso de suceder otra situación similar a la del 2019, actuaría de forma diferente a la de Sebastián Piñera.

Presidente Boric y posibilidad de otro estallido social: "No puedo decir que a mí no me pasará"

02.06.2022

El Presidente Gabriel Boric se refirió al cómo serían sus acciones respecto a la ocurrencia de un nuevo estallido social, así como también las investigaciones en contra de autoridades del antiguo Gobierno y la quema del Metro.

Durante una entrevista dada a radios regionales , el Mandatario fue consultado sobre el qué haría si se ve envuelto en una situación similar, respondiendo que "uno como Presidente de la República tiene que ponerse en todos los escenarios, y nosotros estamos trabajando para que el malestar, no solo pueda ser contenido, sino que la gente y nuestros ciudadanos sientan que estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar materialmente sus condiciones materiales de vida".

"El estallido social de lo que habla, más allá de estar a favor o en contra, es de una fractura en la sociedad chilena producida por una profunda desigualdad y por la falta de acceso a derechos en igualdad de condiciones, y por eso las reformas estructurales que hemos propuesto en materia de seguridad social", complementó.

Respecto a si llegara a estar en la misma situación del expresidente Sebastián Piñera, Boric aseguró que haría las cosas de una manera diferente ya que "venimos de tradiciones políticas distintas, yo me formé políticamente en las movilizaciones, en el movimiento social".

"En ningún caso soy un Presidente que se las sepa todas y una de las cosas que me preocupo permanentemente es de conversar con la gente y a veces eso lo critican por ser una exposición inminente al daño. Yo creo que vale la pena exponerse a esas cosas, escuchar las críticas, incluso sean cuestiones que pueden ser más complicadas", agregó.

No obstante a ello, el jefe de Estado fue cauto en señalar que "yo no puedo decir que a mí no me pasará, porque creo que eso sería una arrogancia. Espero que no lleguemos a una situación como esa".

Investigaciones en contra del ex mandatario

Otro de los puntos consultados al Presidente fue sobre sus dichos durante un debate, al señalar que 'señor Piñera está avisado', refiriéndose a que se iban a investigar todas las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas bajo su mandato.

Al respecto, Boric fue enfático en remarcar que "no puede haber impunidad", argumentando que "no solo vamos a poner todos los antecedentes de quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino que también de las autoridades políticas. Ese es nuestro deber como Estado, que no haya impunidad. Ahora, no soy yo el encargado de juzgar".

"Hace poco nos llegó una comunicación de Fiscalía para poder entregar todos los antecedentes que tengamos y eso es lo que estamos haciendo", afirmó.

Quema del metro

Continuando bajo la linea del estallido social, la autoridad fue consultada si a nivel de inteligencia existía información clara de quiénes fueron los que quemaron el Metro durante octubre de 2019, ante lo cual respondió que "hay pocos antecedentes, la verdad".

"La inteligencia en Chile está muy debilitada. Estamos buscando fortalecer y por eso designamos a un nuevo director del área", consignó.

No obstante, el Mandatario señaló que "no puedo dar por la prensa información sensible", remarcando sobre el Metro que "hay menos (antecedentes) de lo que a mí me gustaría".