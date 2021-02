Presidente Piñera por regreso a clases presenciales el 1 de marzo: "la decisión final la tomarán los padres"

Beatriz Stange

23.02.2021

El Presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión encabezada por el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores, de Salud y padres y apoderados, para confirmar que el próximo 1 de marzo se dará inicio al proceso de regreso a las clases presenciales en el país.

Tras la cita, aseguró que se genero un diálogo fructífero, en el que todos los participantes estuvieron de acuerdo en "poner a los niños primeros en la fila".

"Llevan meses sin poder asistir a clases, sin poder compartir con sus amigos y eso tiene consecuencias muy profundas (...) Todos sabemos que la educación a distancia no llega igual a todos nuestros niños y nunca va a sustituir la educación presencial", destacó.

"Es posible que en algunos colegios el primero de marzo no lleguen alumnos, pero no puede ocurrir que lleguen alumnos y los colegios no estén preparados para recibirlos".



