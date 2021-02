Año escolar 2021: Las comunas que no volverán a clases presenciales este 1 de marzo

24Horas.cl Tvn

23.02.2021

En las últimas semanas y en el marco de la pandemia de COVID-19, se ha desarrollado una discusión frente al retorno a clases presenciales para este 1 de marzo, razón por la cual distintos alcaldes y municipios han manifestado su postura a oponerse a esta modalidad, puesto que implicaría un gran riesgo tanto para los niños, como para los profesores y asistentes de la educación.

Si bien el Ministerio de Educación ha propuesto una serie de medidas sanitarias, tales como la separación de los pupitres al interior de las salas, división de la jornada escolar en dos secciones, horarios diferidos en los recreos y establecer una organización al momento de utilizar el baño, estos protocolos no cuentan con el apoyo del Colegio de Profesores.





En vista de lo anterior, más de 20 comunas han anunciado no volver a clases presenciales y que solo aceptarán la modalidad vía online.

Conoce a continuación las comunas que no volverán a clases presenciales:

San Miguel

Fundamentado en la situación sanitaria actual del COVID-19 y también pensando en la seguridad de la comunidad educativa, el alcalde de la comuna de San Miguel, Luis Sanhueza, indicó que para este 1 de marzo no volverán a clases presenciales.

La decisión fue anunciada a través de su cuenta de Twitter, en donde aseguró que "como Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel he tomado la decisión de no dar inicio a las clases presenciales el 1 de marzo de 2021 y, en su lugar, comenzar el año lectivo en modalidad online".

Estimados vecinos y vecinas: como Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel he tomado la decisión de no dar inicio a las clases presenciales el 1 de marzo de 2021 y, en su lugar, comenzar el año lectivo en modalidad online. pic.twitter.com/AfPrme9mpY — luis_sanhueza_alcalde (@AlcaldeSanhueza) February 21, 2021

Calama

Una de las autoridades que se negó a la vuelta a clases presenciales, fue el edil de Calama, Daniel Augusto, quien aseveró no tener las condiciones para iniciar el año escolar en medio de la pandemia de COVID-19.

"En materia de infraestructura no están las condiciones para ingresar 100% presencial, se requieren más recursos para poder habilitar cada uno de los liceos. Si las circunstancias mejoran podemos volver parcializadamente en una modalidad remota", indicó.

Curicó

El alcalde de la comuna de Curicó, Javier Muñoz, aseguró a través de su cuenta de Twitter no volver a clases presenciales "mientras no estén dadas las condiciones de higiene y seguridad, no solo para nuestros niños, sino también para todos nuestros equipos de trabajo".

A todos nuestros padres, apoderados y comunidad educativa en general, les queremos comunicar que en nuestra comuna NO volveremos a las clases presenciales en los colegios municipales, mientras no se resguarde de forma íntegra y segura la salud de nuestros niños y niñas. pic.twitter.com/N9HMaYXCfv — Javier Muñoz Riquelme (@JavierMAlcalde) February 15, 2021

Los Andes

“Hoy son tiempos de prudencia, de criterio y por sobre todo de mucha responsabilidad. La sabiduría nos apunta a que el sistema de educación municipal de Los Andes va a volver a clases en la medida que todo el sistema esté vacunado, estamos en pleno proceso”, con esas palabras, el edil Manuel Rivera manifestó su postura frente al retorno a clases presenciales para este 2021.

Pedro Aguirre Cerda

Por medio de la cuenta oficial de Facebook del Municipio de Pedro Aguirre Cerda, el edil Juan Rozas Romero, reiteró que no están las condiciones para iniciar el año escolar de forma presencial en medio de una pandemia.

Asimismo y igual que otras autoridades comunales, señaló que la salud de los docentes está primero: "ellos necesitan una inmunidad adecuada".

Inicio de vacunación a profesores y postura frente al retorno a clases presenciales Hoy 15 de febrero inicia el proceso de vacunación a profesores. 👨‍🏫👩‍🏫 Entérate cuál es la postura de nuestro alcalde frente al retorno a clases presenciales en el siguiente video. 👀 #PacMunicipio #PACunate #PAC2021 Publicado por Municipalidad Pedro Aguirre Cerda en Lunes, 15 de febrero de 2021

Independencia

El alcalde de esta comuna, Gonzalo Durán, señaló que "no vamos a exponer a nuestra comunidad docente. En el comienzo de la vacunación a profesores, creemos que las condiciones para volver a clases son en torno al 15 de abril, y vamos a trabajar para eso".

No vamos a exponer a nuestra comunidad docente. En el comienzo de la vacunación a profesores, creemos que las condiciones para volver a clases son en torno al 15 de abril, y vamos a trabajar para eso.@diaz_marchant @ColegioProfes pic.twitter.com/beyiJmMM7B — Gonzalo Durán (@Duranbaronti) February 16, 2021

Temuco

Jaime Salinas, alcalde de la comuna de Temuco, declaró a diario Austral que "no voy a exponer a ningún alumno ni a ningún profesor", decisión que fue respaldada por la directiva de los docentes.

La Florida

Uno de los alcaldes que ha reiterado su postura frente al retorno a clases presenciales ha sido el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien declaró a 24 Horas que "nosotros como municipalidad y sostenedores de colegios municipales, no vamos a volver este 1 de marzo porque simplemente no nos parece justo exigirle a trabajadores y trabajadoras de la educación que, sin estar vacunados, vuelvan a sus funciones".

En ese sentido, el edil calificó de "inviable" el retorno a clases para este 1 de marzo y que "tampoco es razonable sostener que vamos a volver en junio".

Tocopilla

En conversaciones con 24 Horas, el alcalde de Tocopilla, Luis Moya, anunció que el inicio del año escolar en su comuna será de forma telemática, asegurando que como municipio han entregado la tecnología necesaria para que los estudiantes puedan iniciar las clases como corresponden.

"Durante 90 días vamos a evaluar qué pasa con nosotros, pero volvemos en forma virtual. Ya tenemos preparado Internet, hemos entregado tablet a los niños , porque el alcalde no va a arriesgar a ningún profesor, asistente o alumno en clase, mientras no estén las condiciones", aseveró.

Quillota

De acuerdo a la información entregada por el Diario El Observador, el alcalde de Quillota, Luis Mella, declaró que "el volver a clases no significa solo estar dentro de una sala una cantidad importante de alumnos. Significa el traslado, el encontrarse con mucha gente en el camino y por lo tanto, la posibilidad de contagio es muy alta".

Antofagasta

En conversaciones con El Diario, el alcalde de Antofagasta, Wilson Díaz, aseveró que no pondrán en riesgo la salud de la comunidad educativa.

"Nosotros no vamos a apoyar, y particularmente este alcalde, un retorno a clases mientras no existan las condiciones, que realmente nos garantice que nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestros paradocentes e incluyendo a nuestros apoderados, vayan a estar seguros", indicó al citado medio.

Talcahuano

De acuerdo a lo señalado por el alcalde Henry Campos a TVU Noticias, "hemos tomado la decisión como municipalidad de no iniciar las clases porque uno de los factores primordiales es la utilización de los establecimientos educacionales para el proceso de vacunación".

Ñuñoa

El alcalde de la comuna de Ñuñoa, Andrés Zarhi, declaró en entrevista con el Canal 24 Horas que "por ningún motivo vamos a iniciar las clases en marzo. Tenemos cinco colegios en los que el proceso de vacunación va a durar mínimo hasta abril".

Según la autoridad, es necesario ver los resultados, tanto a nivel nacional como local, del proceso de inoculación, antes de tomar la decisión de volver a las aulas.

Padre las Casas

De acuerdo a lo señalado en el sitio oficial de la comuna de Padre las Casas, este 2021 no retornará a clases presenciales para este 1 de marzo, decisión que fue avalada por el alcalde Juan Eduardo Delgado, quien declaró que "la pandemia continúa vigente. Tanto las escuelas municipales como jardines infantiles VTF, no regresarán a las aulas".

Asimismo, la autoridad comunal agregó que "si bien consideramos que las clases presenciales son muy importantes para nuestros alumnos, estamos conscientes que la parte sanitaria, es sin duda prioritaria, por lo tanto, mientras no tengamos las condiciones óptimas para un retorno seguro, no regresaremos a las aulas".

Cerrillos

Según indicó el alcalde, Arturo Aguirre, "no vemos que sea operativo el 1 de marzo para iniciar las clases. Esto va a ocurrir cuando se tengan plenas garantías de que la salud será preservada".

Transición en vivo Alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre Gacitúa en conjunto al Presidente Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sostienen punto de prensa por vacunación de profesores e inicio de año escolar 2021 en #Cerrillos Publicado por Ilustre Municipalidad de Cerrillos en Lunes, 15 de febrero de 2021

Talca

Según consignó el edil Juan Carlos Díaz a Red Maule, "hemos tomado la decisión de que no exista retorno a clases presenciales durante el mes de marzo y hasta que no se tenga resuelto el tema sanitario".

Vichuquén

El edil de Vichuquén, Roberto Rivera, anunció en radio Vivimos la Noticia que "perfectamente los estudiantes podrían iniciar sus clases de manera virtual. Para mí como alcalde, la salud y la vida de las y los estudiantes y trabajadores están primero".

Maipú

Al igual que distintas autoridades municipales, la alcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, utilizó las redes sociales de su municipio para anunciar a los apoderados, estudiantes y profesores, que los establecimientos educacionales de su sector no volverán a clases presenciales este 1 de marzo.

Nuestra alcaldesa Informa a toda la comunidad educativa de nuestros colegios municipales que el primer trimestre del año educacional será a distincia (telemático) hasta que se den las garantías para el retorno a clases. Publicado por Municipalidad de Maipú Chile en Lunes, 15 de febrero de 2021

La Granja

El alcalde Felipe Delpin, indicó a través de su cuenta de Twitter que "la vuelta a clases debe ser después de la segunda semana de abril", ya que los establecimiento educacionales de su comuna están siendo utilizados como centros de vacunación.

La Serena

Por su parte, el edil Roberto Jabob, indicó al diario El Día que "mientras no tengamos la seguridad de que no hay riesgo, no vamos a entrar a clases, lo he dicho en todos los tonos".

"Hasta que no exista una baja sostenida de los contagios no hay vuelta a clases presenciales. Yo asumo la responsabilidad", agregó.

Conoce a continuación las comunas que sí iniciarán el año escolar:

Pese a la negativa de distintos alcaldes y municipios de no volver a clases presenciales para este 1 de marzo, existen ciertas comunas que sí optaron por iniciar el año con esta modalidad:

Santiago

Lo Barnechea

La Reina

Peñalolén

En tanto, el Colegio Internacional SEK de Las Condes se transformó en el primer establecimiento del país en retornar a clases 100% presenciales.