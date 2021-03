Según Javier Macaya esta situación es distinta a cuando CNN Chile entrevistó a Manuel Contreras en 2013, ya que ahora "no hubo autorización legal de Gendarmería, del ministerio de Justicia o del Poder Judicial".

Presidente de la UDI por entrevista a comandante Ramiro: "Debería ser ilegal y no haberse realizado"

24Horas.cl Tvn

16.03.2021

Javier Macaya, presidente de la UDI, condenó la entrevista realizada por La Red a Mauricio Hernández Norambuena, ex frentista condenado por la muerte de Jaime Guzmán, señalando que "la libertad de expresión tiene límites, los cuales deben estar bajo los valores democráticos (...) no se pueden hacer apologías a actos de violencia que cometieron en el pasado reivindicándolo".

Por otra parte, y considerando que diferentes medios de comunicación han entrevistado a otros personajes que también cometieron crímenes, como por ejemplo ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, condenado por violación a los derechos humanos en dictadura, Macaya sostuvo en conversación con Canal 24 Horas que hay diferencias, dado que en el caso de Hernández no hubo permiso legal.

"Acá no hay autorización legal, dado que reos deben contar con autorización de Gendarmería, del ministerio de Justicia o del Poder Judicial, y no hubo ninguna de esas tres instancias legales. Esta entrevista es ilegal y no debería haberse realizado".

Respecto al caso en específico de Manuel Conteras, quien fue entrevistado por CNN Chile en 2013 mientras cumplía condena en el Penal Cordillera, el timonel de la UDI aclaró que "no me gustó en su tiempo verlo en un medio de comunicación, pero cuando se le entrevistó hubo un recurso de protección que se ganó CNN Chile para que la Justicia permitiera que la entrevista pudiera ser emitida".

Además, y considerando que diversos actores políticos de oposición -como Pamela Jiles- han sostenido que Hernández es un preso político, Macaya los emplazó diciendo que "estamos hablando de algo que, a mi juicio, escapa de los cánones de una sociedad que tiene que repudiar los hechos de violencia (...) Lo que más molesta el la exaltación de un personaje que en sí mismo es nefasto (...) Estamos en presencia de una exacerbación de una persona que ha incitado al odio y que ha sido un violentista toda su vida".

En cuanto a las indagatorias para establecer sanciones, agregó que la UDI "ha pedido al Gobierno que se adopten las medidas para exigir responsabilidad respecto a quiénes dejaron que esta situación ocurriera. También creo que hay una responsabilidad de los medios de comunicación en no exacerbar el odio como en esta entrevista", manifestó.

RESPUESTA DEL EJECUTIVO

Respecto a lo sucedido, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, sostuvo que "en Chile no existen presos políticos, existen personas que están detenidas por delitos graves. Este señor está condenado por haber secuestrado a una persona y haberla torturado en una caja de tres metros y ahora él alega por las condiciones en las que él está encerrado (...) Luego de fugarse de la cárcel, va a Brasil y por plata, asesina y tortura", enfatizó.

Por otro lado, añadió que "se iniciará un proceso sumario porque hay algo que no calza. No es posible que una persona esté durante dos horas haciendo una entrevista, cuando se supone que los teléfonos celulares se entregaron a quienes están presos para que puedan tener un contacto familiar, no para que este asesino, torturador y terrorista ha hecho".