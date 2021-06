"Altamente contagiosa": lo que se sabe de la peligrosa variante Delta confirmada en Chile

24Horas.cl Tvn

24.06.2021

Este jueves, el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó el primer caso en Chile con la variante Delta del coronavirus, la cual es indicada como más agresiva y contagiosa tras propagarse desde India a diversas partes del mundo.

Tras un análisis realizado a la secuenciación genómica, el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que una mujer de 43 años, oriunda de Talca y quien arribó al país desde Estados Unidos, es el primer caso en el país, siendo sometida a los análisis correspondientes que dieron el resultado.

"Altamente contagiosa"

Luego de la confirmación, la subjefa del Laboratorio Biomolecular de la Clínica Alemana, Valeska Vollrath, sostuvo en Canal 24 Horas que la variante, "más que llegar, no sabemos si ya estaba. Ahora podemos detectar que la cepa de una paciente es de la variante Delta, pero a mí me parece extraño que todavía no lo hubiéramos detectado y que probablemente ya estaba circulando".

"Una variante es el virus que se está adaptando para poder propagarse y estas variantes no las vamos a detectar con un ensayo mínimo. Se tiene que secuenciar todo el gen y esas secuenciaciones son lo que se llama vigilancia genómica. Requiere un laboratorio de complejidad mayor con secuenciadores masivos y con análisis computacionales con comparación a bancos de datos para ver si la variante ya estaba presente en otra parte, cuántas hay, etc. Por lo tanto, no es un test diagnóstico, pero sí es importante señalar que los test diagnósticos disponibles hasta ahora detectan este coronavirus. Es decir, están detectando todas las variantes pero no las identifican" , añadió la doctora.

Sobre las características que se saben a nivel internacional sobre la variante Delta, la médica expuso que "al ser altamente contagiosa, cada virus tiene mutaciones en su proteína de entrada, que es una llave que se une firmemente a la célula, y esto le permite entrar muy fácil y replicarse con mayor velocidad. Por lo tanto, nos infectamos más rápido y vamos a eliminar al medio una cantidad mucho mayor del virus".

"Otra condición que tiene este virus Delta, incluso otros que son de preocupación, es que evaden en cierta medida —o menor a lo esperado— a los anticuerpos neutralizantes, ya sean de la vacuna o los que nosotros adquirimos cuando tuvimos una previa infección por COVID", cerró la especialista.

Finalmente, la doctora Vollrath afirmó que "las vacunas son lo que nos protegen y eso tiene que quedar absolutamente claro. Lo que se sabe de todas las variantes es que el nivel de efectividad se ve un poco disminuido, pero eso ya nos indica que estamos protegidos frente a cualquier variante".